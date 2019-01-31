Sanders: Suudi öncülüğünde yapılan Yemen'deki felaket savaşlarına destek olmaya devam etmeyeceğiz

ABD yönetiminin Yemen savaşında Suudi Arabistan'a verdiği desteği bitirmesini öngören yeni bir yasa tasarısı Kongrenin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senatoya sunuldu. Senatör Bernie Sanders, "ABD Kongresi, Suudi yönetimi öncülüğünde yapılan Yemen'deki felaket savaşlarına destek olmaya devam etmeyecek" dedi.
ABD yönetiminin Yemen savaşında Suudi Arabistan'a verdiği desteği bitirmesini öngören yeni bir yasa tasarısı Kongrenin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senatoya sunuldu. ABD yönetiminin Yemen savaşındaki rolünü sona erdirmesini öngören karar tasarısı, ABD'li Senatörler Bernie Sanders, Mike Lee ve Chris Murphy tarafından Senato'ya, Ro Khanna, Mark Pocan ve Pramila Jayapal tarafından ise Temsilciler Meclisine gönderildi.
Suudi hükümetini "tehlikeli, yıkıcı ve sorumsuz bir askeri politikaya sahip olan despotik bir rejim" olarak tanımlayan Senatör Sanders, söz konusu tasarıya ilişkin şunları söyledi: "ABD Kongresi, Suudi yönetimi öncülüğünde yapılan Yemen'deki felaket savaşlarına destek olmaya devam etmeyecek. Bir an önce bu tasarının oylamadan geçmesini ve ABD'nin Suudi yönetimine desteğini kesmesini umuyoruz. ABD Anayasasının bize verdiği rolü üstlenmeye hazır Kongre üyeleri olarak Başkan (Donald) Trump'a güçlü bir mesaj göndereceğiz."
LEE: ABD, YEMEN SAVAŞINA OBAMA ZAMANINDA MÜDAHİL OLDU, TRUMP DÖNEMİNDE DE DEVAM ETTİ
Senatör Lee ise ABD'nin Yemen savaşına eski Başkan Barack Obama zamanında müdahil olduğunu ve Trump döneminde de devam ettiğini fakat her iki yönetimin de Kongreden izin almadığını kaydederek, "Bu o zaman da yasa dışıydı. Şimdi de yasa dışı. Bugün, geçen ay sunduğumuz aynı tasarıyı tekrar sunuyor, Senato ve Meclis’in hızlı bir şekilde harekete geçmesini umuyoruz. dedi.
Söz konusu tasarıda, Trump yönetiminin, El Kaide ile savaşmadıkları sürece Yemen'deki tüm birliklerin ve Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarına verilen desteğin 30 gün içinde bitirilmesini öngörüyor. Aynı yasa tasarısı geçen ay Senatonun alt komitelerinde oylamaya sunulmuş, aynı gün Kongrede brifing veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun karara ilişkin itirazlarına rağmen 37'ye karşı 63 oyla kabul edilmişti. Fakat, tasarı Temsilciler Meclisinden geçmediği için kabul görmemişti.
YEMEN'DE ABD DESTEKLİ VE SUUDİ ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ SAVAŞ
Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.
Yemen'in geldiği bu durum, ABD'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği hava harekatı desteği ve silah satımı ABD'li siyasetçiler arasında ciddi rahatsızlığa neden olmaya başladı.
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