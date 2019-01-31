Bolton'dan işletmelere 'tavsiye': Maduro ile iş yapmayın

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Twitter'dan Venezüella ile ilgili paylaşımda bulundu. Bolton, açıklamasında, "Bankacılara, borsacılara, tüccarlara, aracılara ve diğer işletmelere tavsiyem: Maduro mafyası tarafından Venezüella halkından çalınan altın, petrol ve diğer ürünlerle iş yapmayın. Biz (bu süreçle ilgili) gerekli adımları atmayı sürdürmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

My advice to bankers, brokers, traders, facilitators, and other businesses: don’t deal in gold, oil, or other Venezuelan commodities being stolen from the Venezuelan people by the Maduro mafia. We stand ready to continue to take action. — John Bolton (@AmbJohnBolton) January 30, 2019

​Bolton'ın açıklamasının, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'ya ABD tarafından yaptırım getirilmesinden bir gün sonra gelmesi dikkat çekti. Bolton, Twitter'da ayrıca, "PDVSA'ya getirilen yaptırımlarla ABD, Nikaragua'nın PDVSA ile ortak girişimi ve Daniel Ortega'nın yozlaşmış rejiminin kirli fonu olan ALBANISA'ya da yaptırım getirdi." değerlendirmesini yaptı.

Through sanctioning PdVSA, the United States has also sanctioned Nicaragua’s ALBANISA, the government’s joint venture with PdVSA and slush fund of the corrupt regime of Daniel Ortega. — John Bolton (@AmbJohnBolton) January 30, 2019

​Daha önce de Venezüella hakkında birçok kez açıklama yapan Bolton, ABD olarak artık Maduro yönetimini tanımadıklarını ve onun yerine muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak kabul ettiklerini dile getirmişti.

VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ

Venezüella'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.