Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Hristiyan Yayın Network'ünde (CBN) katıldığı programda Trump'ın başkanlığını değerlendirdi.
Sanders, "Trump, görevi boyunca dini inançları olan kişilerin önemsediği şeyleri destekleyen birçok başarılı işe imza attı" ifadesini kullandı.
ABD medyasında ve kamuoyunda ilgi odağı olan Sanders'ın bu sözleri, kimi çevrelerden destek görürken bazı kesimlerden ise karışık tepkiler aldı.
Öte yandan, Sanders, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ardından bölgedeki Hristiyanlar ve Kürtlerin zarar görmemesini sağlayacaklarını ifade etti.
Sanders, bu konuda Türkiye ile temas halinde olduklarını belirtti.
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