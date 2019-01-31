Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Hristiyan Yayın Network'ünde (CBN) katıldığı programda Trump'ın başkanlığını değerlendirdi.

Tanrı'nın herkes için bir rol biçtiğini kaydeden Sanders, "Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi, orada olmasının sebebi budur" şeklinde konuştu.

Sanders, "Trump, görevi boyunca dini inançları olan kişilerin önemsediği şeyleri destekleyen birçok başarılı işe imza attı" ifadesini kullandı.

ABD medyasında ve kamuoyunda ilgi odağı olan Sanders'ın bu sözleri, kimi çevrelerden destek görürken bazı kesimlerden ise karışık tepkiler aldı.

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Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesini isteğini 'ahlak dışı' olarak yorumlaması konusunda da açıklama yapan Sanders, " ABD Başkanı olmanın temel görevinden biri de ülkenizdeki insanları korumaktır" dedi.

Öte yandan, Sanders, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ardından bölgedeki Hristiyanlar ve Kürtlerin zarar görmemesini sağlayacaklarını ifade etti.

Sanders, bu konuda Türkiye ile temas halinde olduklarını belirtti.