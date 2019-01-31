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11:19 31 Ocak 2019
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    Apple

    Çinli mühendisler Apple'dan gizli bilgileri çalmakla suçlanıyor

    © REUTERS / Regis Duvignau
    ABD
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    FBI, Apple'da çalışan bir mühendisin şirketin sürücüsüz araç projesine dair gizli bilgilerini çalmakla suçluyor. Şirketin geçen haftadan beri aynı gerekçeyle 200'den fazla çalışanını çıkardığı belirtiliyor.

    Apple
    © REUTERS / Aly Song
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    FBI, Jizhong Chen isimli mühendisin, 2018'de Apple'ın Project Titan (Titan Projesi) isimli sürücüsüz araç projesinde çalışmak üzere donanım geliştirme mühendisi olarak işe başladığını belirtti.

    Chen'den sürekli binadaki projenin fotoğraflarını çektiği için şüphelenildiğini belirten FBI yetkilisi, bunun üzerine Apple'ın genç mühendisin kişisel elektronik eşyalarının kontrol edilmesini istediğini söyledi.

    2 BİNDEN FAZLA BELGE BULUNDU

    CNBC'nin haberine göre, Chen'in telefonunda ve bilgisayarında Apple binasının içerisinde çekilmiş 100'den fazla fotoğraf bulunurken, 2 binden fazla da kılavuz, şema ve şirketin gizli bilgilerini içeren dosya ele geçirildi.

    Mühendisin ayrıca, Apple'ın Çin'deki rakip firmalarına iş başvurusu yaptığı belirtildi.

    Apple
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Apple, konuyla ilgili yaptığı açıklamada mühendisi işten uzaklaştırdığını açıkladı ve "Apple için gizlilik ciddi bir şey. Bu konuda yetkililerle çalışıyoruz ve tüm sorunları FBI'ya yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

    GEÇEN HAFTA 200'DEN FAZLA KİŞİ ÇIKARILDI

    Apple'ın sürücüsüz araç projesinin son zamanlarda benzer olaylarla anılıyor. Geçen Temmuz ayında Xiaolang Zhang isimli bir mühendis de projenin gizli bilgilerini çalarak Çin'deki XMotors şirketine aktarmakla suçlanıp işten çıkarılmıştı.

    Ayrıca, CNBC'nin raporuna göre, şirket geçen haftadan beri gizli bilgilerin çalınması gerekçesiyle 200'den fazla çalışanı çıkardı.

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    Etiketler:
    sürücüsüz araç, Project Titan, Apple, Çin, ABD
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