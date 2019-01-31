Çinli mühendisler Apple'dan gizli bilgileri çalmakla suçlanıyor

Chen'den sürekli binadaki projenin fotoğraflarını çektiği için şüphelenildiğini belirten FBI yetkilisi, bunun üzerine Apple'ın genç mühendisin kişisel elektronik eşyalarının kontrol edilmesini istediğini söyledi.
2 BİNDEN FAZLA BELGE BULUNDU
CNBC'nin haberine göre, Chen'in telefonunda ve bilgisayarında Apple binasının içerisinde çekilmiş 100'den fazla fotoğraf bulunurken, 2 binden fazla da kılavuz, şema ve şirketin gizli bilgilerini içeren dosya ele geçirildi.
Mühendisin ayrıca, Apple'ın Çin'deki rakip firmalarına iş başvurusu yaptığı belirtildi.
GEÇEN HAFTA 200'DEN FAZLA KİŞİ ÇIKARILDI
Apple'ın sürücüsüz araç projesinin son zamanlarda benzer olaylarla anılıyor. Geçen Temmuz ayında Xiaolang Zhang isimli bir mühendis de projenin gizli bilgilerini çalarak Çin'deki XMotors şirketine aktarmakla suçlanıp işten çıkarılmıştı.
Ayrıca, CNBC'nin raporuna göre, şirket geçen haftadan beri gizli bilgilerin çalınması gerekçesiyle 200'den fazla çalışanı çıkardı.
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