Kerry: Trump ABD halkını utandırıyor, demokrasimizi zayıflatıyor

Kerry, Demokrat Parti'yi destekleyen mektubunda Trump'la ilgili eleştirilerde bulundu.

Trump döneminde ABD demokrasisi konusunda endişe duyduğunu belirten Kerry "Bu başkanın diplomasiyi tamamen gözardı etmesi uluslararası arenada halkımızı utandırdı. Trump demokrasimizin temelini zayıflattı. Bizi geri çekip, ABD liderlerinin dünyayı bir araya getirmek için İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kurduğu kurum ve ittifakları tehdit ederek, içeride ülkemizi böldü, dünyada da ABD'yi izole etti" ifadelerini kullandı.

Kerry, Trump'ın bir daha başkan seçilmesi halinde ‘ABD demokrasinin var olamayacağını' belirterek, ‘bu kaosa' son vermenin tek yolunun bu yıl ülke çapında koltukları kazanmak ve 2020'de Beyaz Saray için bir Demokrat seçilmesi olduğunu kaydetti.

Kerry mektubunda kamu hizmetinde olduğu yıllar boyunca ABD'nin ulusal güvenliğini tweet'lerle tehdit eden bir başkan görmediğini belirtti.