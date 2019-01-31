Satanist Tapınak lideri: Beni asıl korkutan, ABD'ye keskin teokratik gözlerini dikmiş Pence

ABD'de dinle devlet işlerinin ayrılmasının önde gelen savunucularından Satanist Tapınak Sözcüsü Lucien Greaves, Trump'ın şuursuz bir ahmak olduğu, ama Pence'in ABD ile ilgili teokratik vizyonu yüzünden tehlike arz ettiği uyarısını yaptı.

ABD'de dini önyargılara karşı 'kilise ile devlet işlerinin ayrılmasından yana' mücadelesiyle dikkat çeken Satanist Tapınak isimli grup, bu kez ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence için devreye girdi.

Grubu 2012'de kuran iki kişiden biri olan Lucien Greaves, The Daily Beast'e verdiği röportajda gelmiş geçmiş Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanlarının dini inançlarını da değerlendirdi.

Satanist Tapınak Sözcüsü, şimdiki ABD yönetimiyle ilgili kendisini 'asıl korkutanın' Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ülkeye teokratik bakışı olduğunu söyledi:

"Bush gerçekten inançlıydı. Trump olmaya çalışmyor bile. Ama bence Evanjelikler Pence'ten mutlular, federal yargıç atamalarını belirlemesinden de gayet mutlular."

Satanic Temple leader Lucien Greaves: "Mike Pence really scares me" https://t.co/kzqJiE68hP — The Daily Beast (@thedailybeast) 31 Ocak 2019

The Satanic Temple Courtesy Photo Satanistlerden Netflix ve Warner Bros'a 50 milyon dolarlık dava

"Trump ne yapacağı öngörülemeyecek kadar salak, adamın kendi sınırlarıyla ilgili fikri yok. Beni Trump'la ilgili en rahatlatan, vizyonunun olmaması. Mike Pence ise beni gerçekten korkutuyor: Onun ABD için çok net ve keskin bir teokratik vizyonu var."

Pence, ABD'de dinle devlet ve hatta dış poliitka işlerinin birbirine girdiği kara deliklerden biri olan Evanjelik tarikatının koyu inançlı bir mensubu.

© Fotoğraf : Twitter Şeytan kavgasına dostane çözüm

Türkiye'de tutuklu Rahip Brunson vakası sırasında ikili ilişkilerin gidişatına ağırlığını koymuş olan Pence, kendisini "Bir Hıristiyan, bir muhafazakar ve bir Cumhuriyetçi, tam bu sırayla" diye tanımlıyor.

Geçen ay eşi Karen'ın LGBTQ bireylerini öğretmen ya da öğrenci olarak almayı reddeden bir sanat okulunda öğretmenlik yapacağı ortaya çıkınca, eleştiriler yükselmişti.

Bunun üzerine Başkan Yardımcısı "ABD'de çok zengin bir dini eğitim geleneği vardır… Büyük haber organlarının Hıristiyan eğitimine saldırdıklarını görmek derinden tiksindirici" demişti.