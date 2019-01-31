Satanist Tapınak lideri: Beni asıl korkutan, ABD'ye keskin teokratik gözlerini dikmiş Pence

Grubu 2012'de kuran iki kişiden biri olan Lucien Greaves, The Daily Beast'e verdiği röportajda gelmiş geçmiş Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanlarının dini inançlarını da değerlendirdi.
Satanist Tapınak Sözcüsü, şimdiki ABD yönetimiyle ilgili kendisini 'asıl korkutanın' Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ülkeye teokratik bakışı olduğunu söyledi:
"Bush gerçekten inançlıydı. Trump olmaya çalışmyor bile. Ama bence Evanjelikler Pence'ten mutlular, federal yargıç atamalarını belirlemesinden de gayet mutlular."
Satanic Temple leader Lucien Greaves: "Mike Pence really scares me" https://t.co/kzqJiE68hP— The Daily Beast (@thedailybeast) 31 Ocak 2019
Pence, ABD'de dinle devlet ve hatta dış poliitka işlerinin birbirine girdiği kara deliklerden biri olan Evanjelik tarikatının koyu inançlı bir mensubu.
Geçen ay eşi Karen'ın LGBTQ bireylerini öğretmen ya da öğrenci olarak almayı reddeden bir sanat okulunda öğretmenlik yapacağı ortaya çıkınca, eleştiriler yükselmişti.
Bunun üzerine Başkan Yardımcısı "ABD'de çok zengin bir dini eğitim geleneği vardır… Büyük haber organlarının Hıristiyan eğitimine saldırdıklarını görmek derinden tiksindirici" demişti.
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