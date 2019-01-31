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17:26 31 Ocak 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

    Satanist Tapınak lideri: Beni asıl korkutan, ABD'ye keskin teokratik gözlerini dikmiş Pence

    © REUTERS / Aaron P. Bernstein
    ABD
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    ABD'de dinle devlet işlerinin ayrılmasının önde gelen savunucularından Satanist Tapınak Sözcüsü Lucien Greaves, Trump'ın şuursuz bir ahmak olduğu, ama Pence'in ABD ile ilgili teokratik vizyonu yüzünden tehlike arz ettiği uyarısını yaptı.

    Michigan'daki Satanist Tapınağı'nda bulunan Bafomet heykeli
    The Satanic Temple Courtesy Photo
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    ABD'de dini önyargılara karşı 'kilise ile devlet işlerinin ayrılmasından yana' mücadelesiyle dikkat çeken Satanist Tapınak isimli grup, bu kez ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence için devreye girdi.

    Grubu 2012'de kuran iki kişiden biri olan Lucien Greaves, The Daily Beast'e verdiği röportajda gelmiş geçmiş Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanlarının dini inançlarını da değerlendirdi.

    Satanist Tapınak Sözcüsü, şimdiki ABD yönetimiyle ilgili kendisini 'asıl korkutanın' Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ülkeye teokratik bakışı olduğunu söyledi:

    "Bush gerçekten inançlıydı. Trump olmaya çalışmyor bile. Ama bence Evanjelikler Pence'ten mutlular, federal yargıç atamalarını belirlemesinden de gayet mutlular."

    Michigan'daki Satanist Tapınağı'nda bulunan Bafomet heykeli
    The Satanic Temple Courtesy Photo
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    "Trump ne yapacağı öngörülemeyecek kadar salak, adamın kendi sınırlarıyla ilgili fikri yok. Beni Trump'la ilgili en rahatlatan, vizyonunun olmaması. Mike Pence ise beni gerçekten korkutuyor: Onun ABD için çok net ve keskin bir teokratik vizyonu var."

    Pence, ABD'de dinle devlet ve hatta dış poliitka işlerinin birbirine girdiği kara deliklerden biri olan Evanjelik tarikatının koyu inançlı bir mensubu.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Türkiye'de tutuklu Rahip Brunson vakası sırasında ikili ilişkilerin gidişatına ağırlığını koymuş olan Pence, kendisini "Bir Hıristiyan, bir muhafazakar ve bir Cumhuriyetçi, tam bu sırayla" diye tanımlıyor.

    Geçen ay eşi Karen'ın LGBTQ bireylerini öğretmen ya da öğrenci olarak almayı reddeden bir sanat okulunda öğretmenlik yapacağı ortaya çıkınca, eleştiriler yükselmişti.

    Bunun üzerine Başkan Yardımcısı "ABD'de çok zengin bir dini eğitim geleneği vardır… Büyük haber organlarının Hıristiyan eğitimine saldırdıklarını görmek derinden tiksindirici" demişti.

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