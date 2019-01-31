ABD, en pahalı uçak gemisinin eksiklerini gidermek için ek harcama yapacak

ABD’ye neredeyse 13 milyar dolara mal olan yeni nesil Gerald R. Ford sınıfı uçak gemisinin testleri sırasında, donanımlarında saptanan eksik ve hataların giderilmesi için ek harcama yapılması planlandığı öğrenildi.

Bloomberg'in haberinde, geminin testleri sırasında gerçekleştirilen toplam 740 test uçuşunda, uçakların ilk kalkışı için kullanılan elektromanyetik fırlatma rampalarının 20 kez arıza verdiği, bu sorunların Gerald R. Ford uçak gemisinin ABD Donanması'na katıldığı 2017'nin mayıs ayında ortaya çıkmaya başladığı kaydedildi.

Ajansa konuşan ABD Donanması'ndan bir yetkili, aygıtlardaki arızaların meydana geldiği sırada yaralanan olmadığını, fakat iki fırlatmayı ertelemek zorunda kaldıklarını aktardı.

Geminin güverteleri arasında mühimmat transferi için kullanılan 11 adet kaldıracın da eksik olduğu belirtilen haberde, askeri yetkililerin buna rağmen uçak gemisi ile ilgili planlar yapmaya devam ettiği ve tespit edilen arızaların giderilmesi amacıyla ek masrafları ödeme niyetinde oldukları ifade edildi.

ABD'ye 12.9 milyar dolara mal olan yeni nesil Gerald R. Ford sınıfı uçak gemisinin yapımına 2009'da başlandı, gemi 2017'de donanmaya teslim edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu sınıftan toplam 10 ila 12 arasında gemi inşa etmeyi planlıyor. İlk gemilerin 2027'ye kadar donanmaya teslim edilmesi bekleniyor.