Teksas'taki kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan 286 rahibin ismi açıklandı

Teksas eyaleti Başpiskoposluk Bölgesi, sorumluluk alanlarındaki kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan 286 rahibin isimini yayımladı.
Bazı cinsel istismar olaylarının 1950'li yıllara dayandığı, olaylara ismi karışan rahiplerden bazılarının artık hayatta olmadığı belirtildi.
'İSİMLERİNİ AÇIKLAMAK EN DOĞRU OLAN ŞEY'
Teksas Başsavcılığı Sözcüsü Marc Rylander, yaptığı açıklamada, "Başsavcılığımız, bu tür kötülüğü paramparça etmek ve Teksaslı çocuklara yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için yerel güvenlik güçleri ve ilçe başsavcılarına her zaman yardıma hazırdır." ifadelerini kullandı.
ABD'DE KİLİSELERDEKİ ÇOCUK İSTİSMARINA 'SİSTEMATİK' ÖRTBAS
ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturmanın ardından ağustos ayında çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince 'sistematik' şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti. Tahkikat jürisi de 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.
Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna işaret eden jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını bildirmişti.
'500'DEN FAZLA RAHİBİN ADI VERİLMEDİ'
Illinois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından hazırlanan ve geçen ay ABD basınında yer alan ön rapor, ABD'de son zamanlarda gündemde olan kiliselerdeki cinsel istismar tartışmalarına yeni boyut kazandırmıştı.
Rapora göre, kilisede cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 500’den fazla rahibin adı, Illinois Katolik Piskoposluk Bölgesi'nin bu konuda yayımladığı listede yer almadı.
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