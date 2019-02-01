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05:34 01 Şubat 2019
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    ABD askerleri Meksika sınırına dikenli tel çekti.

    ABD, Meksika sınırına 3 bin 500 asker daha sevk ediyor

    © REUTERS / Adrees Latif
    ABD
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    ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırında 3 bin 500 asker daha konuşlandıracağı bildirildi. Ek sevkiyatla sınırdaki asker sayısı 5 bin 800'e ulaşacak.

    ABD-Meksika sınırı, Ciudad Juarez'deki duvarda Meksikalı çocuk
    © AFP 2018 / HERIKA MARTINEZ
    Meksika reşit olmayan göçmenlerin ABD'ye geçişine izin vermeyecek
    Amerikan CNN televizyonunun savunma yetkililerine dayandırdığı haberde, bölgede konuşlu 2 bin 300 askere ek olarak 3 bin 500 askerin daha sevk edileceği belirtildi. Ek sevkiyatla sınırdaki asker sayısı 5 bin 800'e ulaşacak.

    ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sınıra daha fazla asker gönderileceğini açıkladı.

    Trump, "Ülkemizi büyük kervanlarla yasa dışı işgal girişimlerini durdurmak için güney sınırına daha fazla asker sevk ediliyor. Daha önceki kervanları durdurduk, bunları da durduracağız. Duvarla bu, çok daha kolay ve ucuz olacaktı. İnşa ediliyor" ifadelerini kullandı.

    ​​'12 BİNDEN FAZLA GÖÇMENİN BULUNDUĞU İKİ GÖÇ KERVANI GELİYOR'

    Meksika-ABD sınırındaki çitlere tırmanan bir göçmen
    © REUTERS / Hannah McKay
    ABD cuma günü sığınmacıları Meksika'ya geri göndermeye başlayacak
    ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı John Rood, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde hafta başında katıldığı oturumda İç Güvenlik Bakanlığının, 12 binden fazla göçmenin bulunduğu tahmin edilen iki göç kervanının ABD'ye doğru geldiğini tespit ettiğini açıklamıştı.

    Pentagon, kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı. Bakanlık, bölgede konuşlandırılan askerlerin görev süresini 15 Aralık'tan 31 Ocak'a uzattığını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, geçen hafta askerlerin görev sürelerinin İç Güvenlik Bakanlığının talebi üzerine eylüle kadar uzatıldığını duyurmuştu, askerlerin bir kısmı geri çekilmişti.

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    Etiketler:
    meksika duvarı, göçmen kafilesi, ABD-Meksika sınırı, Donald Trump, Meksika, ABD
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