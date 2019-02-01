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21:01 01 Şubat 2019
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    ABD'de 'doğum turizmi' ilk kez suç kapsamında değerlendirildi

    © REUTERS /
    ABD
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    ABD'de 'doğum turizmi' ilk kez federal bir mahkemede suç kapsamında değerlendirildi. Varlıklı hamile kadınlar için Çin'den ABD'ye turlar düzenleyen 3 kişi gözaltına alındı.

    Çocuklarının ABD vatandaşı olmasını isteyen kadınlar, 'doğum turizmi' kapsamında ABD'ye seyahat ederek burada doğum yapıyor. Zira, yasalara göre, ülkede doğum yapan kadınların çocukları otomatik olarak ABD vatandaşlığına geçiyor.

    Bu kapsamda varlıklı hamile kadınlar için Çin'den ABD'ye turlar düzenleyen ve Güney Kaliforniya'da gözaltına alınan 3 kişiye "göçmenlik dolandırıcılığı, para aklama ve kimlik hırsızlığı' suçlamaları yöneltildi.

    Suçlamaların, hamile kadınların burada doğum yapabilmek için 15 bin ile 50 bin dolar arasında para ödedikleri 2015'teki bir dizi lüks otele düzenlenen baskınla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

    Yakalanan üç kişiden biri olan 41 yaşındaki Dongyuan Li'nin 2 yıl içerisinde 500 den fazla kişiyi 'doğum turizmi' kapsamında ABD'ye getirdiği ve 3 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği öğrenildi.

    ABD pasaportu
    © Flickr/ clappstar
    ABD çocuk gelinler için binlerce pasaport başvurusunu onaylamış
    'EN CAZİP VATANDAŞLIK, TEMİZ HAVA, İŞ İMKANI'

    CNN International'ın aktardığına göre, Çinli şirketler doğum turlarını "En cazip vatandaşlık, daha temiz bir hava, ABD hükümetinde iş önceliği, üstün eğitim imkanları ve daha istikrarlı siyasi bir ortam" sloganlarıyla pazarlıyor.

    Ayrıca, şirket yetkililerinin kadınlara ülkeye gelirken hamile olduklarını gizlemeleri için bol kıyafetler giymelerini öneriyor.

    ABD'DEKİ İLK DAVA

    Amerikan Adalet Bakanlığı Sözcüsü Thom Mrozek'e göre, bu, doğum turizmiyle ilgili olarak ülkede açılan ilk dava.

    Davanın Savcısı Nick Hanna, Çin kaynaklı doğum turizmini "göçmenlik yasalarını ihlal etmeye yönelik kriminal bir uygulama" olarak niteledi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump: Doğum yoluyla vatandaşlık, anayasa kapsamında değil, öyle ya da böyle bitecek
    TRUMP KALDIRMAK İSTEMİŞTİ

    ABD Başkanı Donald Trump, Ekim'de ülkede doğan her çocuğa otomatik vatandaşlık hakkı verilmesi uygulamasını kaldırmak istediğini söylemişti. Trump, "Bir insan buraya gelip çocuk doğuruyor ve bebek tüm haklarıyla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oluyor. Dünyada böyle bir şeyin mümkün olduğu tek ülke biziz. Bu çok saçma ve buna bir son verilmesi gerekiyor" demişti.

    Kanada ve bazı ülkelerde statülerine bakılmaksızın bu ülkelerde doğum yapan annelerin çocuklarına otomatik olarak vatandaşlık veriliyor. Aralarında İsviçre ve Japonya'nın da bulunduğu birçok ülke ise bu yolla vatandaşlık için anne ya da babanın vatandaş olması şartını arıyor.

    ABD Anayasası'nın ilgili maddesi, "Birleşik Devletler'de doğmuş veya Birleşik Devletler uyruğuna geçmiş ve Birleşik Devletler hukukuna tabi olan herkes, Birleşik Devletler'in ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır" deniyor.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jim Young
    ABD'de çalışma vizelerinde değişiklik yapılacak
    TÜRKİYE'DEN DE HER YIL YÜZLERCE KADIN GİDİYOR

    Pew Araştırma Şirketi'nin 2016'da yayımladığı verilere göre, 1980-2006 yılları arasında 370 bin kaçak göçmenin bebeğine bu yolla vatandaşlık verildi. Bu sayının küresel mali krizden sonra azaldığı bildiriliyor.

    2013 yılında Anadolu Ajansı'na konuşan yurt dışı sağlık merkezi Yeni Bir Yaşam'ın Genel Müdürü Şevki Akaydın, o dönem yılda ortalama 450 Türk kadının doğum için ABD'ye gittiğini ve toplam 13 milyon dolarlık harcama yaptığını söylemişti.

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    Etiketler:
    vatandaşlık, doğum turizmi, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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