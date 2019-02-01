Katılımcılardan, Long Island'da yaşayan Müslüman bir ailenin kızı olan Medine de okulunda yaşadığı ayrımcılığı gözyaşları içinde anlattı.
'YILLARCA FİZİKSEL, SÖZLÜ VE DUYGUSAL AYRIMCILIĞIN HEDEFİ OLDUM'
Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini 2013'te başlatan Bangladeş kökenli Nazma Khan yaptığı açıklamada, "New York'ta büyürken çok fazla ayrımcılığa maruz kaldım. Yıllarca fiziksel, sözlü ve duygusal ayrımcılığın hedefi oldum. Diğer Müslüman kız kardeşlerimin de aynı şeyleri yaşamasını istemedim." ifadesini kullandı.
New York'ta Dünya Başörtüsü Günü eyleminden dayanışma çağrısı https://t.co/NGJZRDM3Aq pic.twitter.com/WNkMp2rtb8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 1, 2019
Farklı inançlardan kişilerle bir araya gelerek bu etkinliği başlattıklarını vurgulayan Khan, başörtülü Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığın azaltılmasını amaçladıklarını belirtti.
90'A YAKIN ÜLKEDEN DESTEK
Khan, "Kendinizi inandığınız şeyin içinde tutmak ve pes etmemek çok önemli. Başörtülü kişiler, başörtülü olmanın inançları için bir imtihan olduğunu bilmeli." diye konuştu.
Nazma Khan'ın girişimiyle her yıl 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.
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