Trump Venezüella'ya Amerikan askerlerini gönderme olasılığını dışlamadı: Şüphesiz seçeneklerden biri

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump'tan ABD vatandaşlarına Venezüella uyarısı

ABD'deki CBS News kanalına konuşan Trump, Venezüella'da ABD Silahlı Kuvvetleri'ni kullanma seçeneğini dışlamadığını ifade etti.

Röportaj sırasında gazeteci, "Sizi Venezüella'da Amerikan askerlerini kullanmak zorunda bırakacak olan şey ne? Ulusal güvenlik çıkarı nedir?" sorusunu sordu.

Soru üzerine Trump, "Bunu konuşmak istemiyorum. Fakat bu şüphesiz seçeneklerden biri" yanıtını verdi.

Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yapmıştı.

Venezüella'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada ise ABD'nin darbe ile ülkeyi sömürgeleştirmeye hazırlandığını açıklamıştı.

RUS SENATÖR: ABD VENEZÜELLA'DA ASKERİ MACERAYA ATILMAZ

Trump'ın CBS'e açıklamalarını Sputnik'e yorumlayan Rus senatör Vladimir Cabarov, ABD'nin Venezuela'da askeri bir maceraya atılmayacağını ve silahlı kuvvetlerini oraya göndermeye cesaret edemeyeceğini söyledi.

© REUTERS / Jim Young ABD'den Venezüella ordusuna darbe çağrısı

Cabarov, "ABD'nin böyle bir askeri maceraya atılacaklarını sanmam. Aksi taktirde Venezüella'da, (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'ya sempati duyan diğer ülkelerden gönüllülerinde katılabileceği güçlü bir gerilla hareketi başlar" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tür açıklamalarla ‘Venezüella Silahlı Kuvvetleri'ni yeminlerini bozdurmaya ve meşru olarak seçilmiş olan ülke yönetimine ihanet etmelerini sağlamaya' çalıştığını belirten Cabarov, Trump'ın Venezüella'ya asker göndereceğine yönelik açıklamalarının büyük bir olasılıkla ‘bugün bir şey söyleyip ertesi gün aynı şeyi reddederek kendi tarzında yaptığı' önceki açıklamalarından farklı olmayacağını kaydetti.

Rus senatör, "Venezüella'da ABD Silahlı Kuvvetleri hem Amerikalılar, hem de tüm dünya tarafından kesinlikle meydan okuma olarak değerlendirilecek. Bu noktaya gelmeyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.