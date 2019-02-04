Venezüella Dışişleri Bakanı, Trump'ın askeri müdahaleye yönelik sözlerine cevap verdi

Arreaza, twitter mesajında şöyle dedi:

"Donald Trump, bir kez daha BM Şartı'nın ihlali olacak bir askeri kuvvet kullanımıyla tehdit ederken, hükümet darbesinin başında bizzat kendisinin olduğunu da teyit ediyor. Venezüella muhalefeti, Trump'ın kontrolü altında bulunuyor."

.@realDonaldTrump confirma que está al frente del Golpe de Estado, vuelve a amenazar con el uso de fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas. La oposición venezolana está controlada por Trump. El pueblo venezolano ha sido forjado por Bolívar y Sucre. ¡No se equivoquen! https://t.co/wNvsTguiWe — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 3, 2019

​ABD Başkanı Trump geçtiğimiz pazar günü CBS televizyonuyla yaptığı mülakatta, Venezüella'ya asker göndermeyi 'seçeneklerden biri' olarak gördüğünü söylemişti.

© REUTERS / Jim Young ABD'den Venezüella ordusuna darbe çağrısı

Venezüella Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ise bu açıklamayı değerlendirirken, Venezüella halkının sınırlarını koruyacağının ve ne suretle olursa olsun askeri müdahaleye izin vermeyeceğinin altını çizmişti. Rodriguez, Amerikan yönetiminin bu tür açıklamalarının Karakas'ta 'reddedildiğini ve kınandığını' belirtmiş ve ülkede içinde gelişen çelişkileri barışçıl şekilde çözmeyi zorunlu gördüklerini vurgulamıştı.

Venezüella parlamento sözcüsü Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini geçici hükümetin faaliyeti sürecinde geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD ve bir dizi başka ülke ise Guaidó'yu başkan olarak tanıdıklarını duyurmuş ve seçilmesini kanunsuz saydıkları Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan muhalefete karşı zor kullanımından sakınmasını istemişlerdi. Maduro ise kendisini anayasal cumhurbaşkanı olarak ilan etmiş ve muhalif parlamentoyu da "Amerikan kuklası" diye nitelemişti.