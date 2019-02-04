Siri'ye 'Bir okula ateş açmak istiyorum' diyen 13 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

© AP Photo / Lynne Sladky ABD'de okul bahçesinde silahlı saldırı: En az 1 ölü

ABD'nin Indiana Eyaletinde yaşayan ve ismi açıklanmayan çocuk Apple'ın akıllı asistanı Siri'ye " Bir okula ateş açmak istiyorum" dedi.

Daha sonra Siri'nin kendisine cevap olarak yakındaki okulların isimlerini listelediğini gören çocuk, ekran görüntüsünü alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ekran görüntülerini görenlerin ihbarı üzerine çocuk gözaltına alındı.

Eyalet polisleri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada çocuğun tehdit unsuru oluşturmadığını ve herhangi bir silahla erişimi olmadığını söyledi.

© REUTERS / Thom Baur Florida'daki okul katliamı: Saldırgana müdahale etmediği ortaya çıkan şerif yardımcısı istifa etti

Kanlı okul baskınlarının önüne geçmek için pek çok önlem alan ABD'de son yılların en kanlı saldırısı geçen yılın Şubat ayında gerçekleşmişti.

19 yaşındaki Nikolas Cruz eski öğrencisi olduğu Florida eyaletindeki liseye ateş açmış ve 17 kişinin ölümüne neden olmuştu.