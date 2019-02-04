ABD'de INF'ye aykırı silahların üretildiği fabrikadan görüntüler

Russia Today (RT) televizyonunun video servisi Ruptly, Arizona Eyaleti'nin Tucson şehrine giderek fabrikanın bulunduğu bölgeden görüntüleri izleyenlerle paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Amerikan silah şirketi Raytheon'un Arizona Eyaleti'nin Tucson şehrindeki fabrikasında, 2017 Haziran ayında, kısa ve orta menzilli füzeler için üretim kapasitelerinin genişletilmesi ve modernizasyonu programı başlatıldı.

Bu fabrikanın alanı son 2 yılda, yüzde 44 oranda, 55 binden 79 bin metrekareye kadar genişletildi, personel sayısı da neredeyse 2 kat artırıldı.