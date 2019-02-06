Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısı Washington'da yapıldı

© REUTERS / Kevin Lamarque ABD: Suriye'de bizimle savaşanların güvenliğini sağlamak planlamamızda kilit kısım

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı öncesinde Önal ile ABD'li muhatabı Hale bir araya geldi.

Çalışma grubu toplantısında ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konu başlığının kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

Bugünkü toplantının daha önce 8 Ocak'ta Washington'da yapılması planlanmış, ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ankara ziyareti nedeniyle toplantı 5 Şubat'a ertelenmişti.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen yıl şubatta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin normalleştirilmesine katkı sunması amacıyla Suriye, konsolosluk işleri ve PKK ile mücadele konularında üç çalışma grubu kurulmuştu.

İlki 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşen üç ortak çalışma grubu için üst düzey heyetler bir araya gelmeye devam ediyor.

ABD güçlerinin Suriye'den çekilme süreci, Suriye'deki terör örgütlerinin varlığı, Patriot füze sistemlerinin satışı, FBI'ın FETÖ hakkındaki soruşturması gibi konularda Türkiye ile ABD arasındaki diyalog sürüyor.