'ABD istihbaratı: Türkiye’nin otoriterleşen liderliği ilişkileri zora sokuyor'

Diken'in haberine göre raporda Türkiye'yle ilgili şu ifadeler yer aldı:
— Türkiye'nin bölgesel hırsları, ABD'ye güvensizliği ve liderliğinin giderek otoriterleşmesi ikili ilişkilerimizi zora sokuyor ve Ankara'nın ABD'nin bölgesel hedeflerine karşı çıkma niyetini güçlendiriyor.
— Türkiye Suriye'deki Halk Savunma Birlikleri (YPG) milisleri dahil olmak üzere PKK'yı ve 2016'daki darbe girişiminin arkasında olduğunu öne sürdüğü Fethullah Gülen'in liderliğindeki cemaati bir tehdit olarak görmeye devam edecek.
'ŞAM, KÜRTLERLE ANLAŞABİLİR'
'DOLAR BORÇLU ÜLKELERİN İŞİ ZORLAŞACAK'
— Küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler Arjantin, Brezilya, Çin, Meksika, Güney Afrika ve Türkiye gibi ülkelerin, özellikle de ekonomik temelleri zayıf, dış borç yükü fazla veya gelişmiş ülkelerle yakın ticaret bağları olmayan gelişmekte olan pazarların işini zorlaştıracak.
— Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Türkiye'den sermaye çıkışı 2018'in ilk aylarından bu yana devam etti. Bu durum bu ülkelerin para birimlerini değersizleştirerek gelecek yıl yapacakları dolar borcu ödemelerini zorlaştırdı. Türkiye, Çin ve Meksika'nın ardından döviz cinsinden borcu en yüksek üçüncü gelişmekte olan ekonomi.
'TÜRKİYE, IMF'Yİ ISRARLA REDDEDİYOR'
— Arjantin IMF'nin kemer sıkma tavsiyelerini kabul etti ve yatırımcılara yönelik risklerini azalttı. Türkiye ise kendi kemer sıkma önlemlerini kullanmakta ısrar ediyor.
KÜRESEL RİSKLER
'TÜRKİYE'NİN BULAŞICI HASTALIK RİSKİ YÜKSEK'
Türkiye ayrıca raporun insan sağlığına yönelik riskler bölümünde, mülteci hareketliliğinin olduğu bölgelere yakınlığı sebebiyle bulaşıcı hastalık risklerinin yüksek olduğu ülkeler arasında gösterildi.
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