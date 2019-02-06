Pompeo'nun 'ortadan ikiye ayrılmış' Türkiye haritası tepki çekti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan Türkiye haritasının ortadan ikiye bölünmüş bir şekilde gösterilmesi dikkat çekti. Paylaşım, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter hesabı üzerinden Venezüella'da Guaido'yu destekleyen ülkelerin mavi renkte gösterildiği bir dünya haritası paylaştı.

Paylaşımda, "Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyarak Venezüella halkını destekleyen Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ı takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Pompeo'nun paylaşımı Venezüella gündemli olsa da, haritada yer alan Türkiye haritası dikkat çekti.

We applaud Austria, Belgium, Croatia, Czech Rep., Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden & UK for supporting Venezuelan people by recognizing @jguaido today as Interim President. pic.twitter.com/g0oYLY7Qq0 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 4, 2019

​Paylaşılan haritada, Türkiye'nin ortasından çizilmiş bir sınır çizgisiyle ikiye ayrıldığı görülüyor.

Sosyal medyada çok sayıda tepkiyle karşılanan harita için Pompeo'dan veya ABD resmi makamlarından ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.