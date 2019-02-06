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18:45 06 Şubat 2019
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    First Lady Melania Trump'ın davetlisi olarak SOTU'ya katılan çocuklar arasında kanser hastalığından kurtulan Grace Eline ve soyadı yüzünden okul arkadaşlarının zorbalığına uğrayan Joshua Trump vardı. Başkan Donald Trump konuşurken Joshua Trump'ın uyuyakalması, kameralara yansıdı.

    Direnişin yeni kahramanı: Adaşı konuşurken uyuyakalan küçük Trump

    © AFP 2018 / Mandel Ngan
    ABD
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    Soyadının Trump olması yüzünden okulda zorbalığa uğradığı için Donald Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasına davet edilen 11 yaşındaki Joshua, konuşma sırasında uyuyakalınca sosyal medyada kahraman ilan edildi.

    ABD'nin Delaware eyaletinde ortaokul öğrencisi Joshua Trump, soyadı yüzünden arkadaşlarının zorbalığa uğradığı için okuldan ayrılmasının üzerine, first lady Melania Trump'tan davet aldı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    Twitter
    11 yaşındaki Joshua Trump soyadını değiştirmek istiyor: Bana okulda aptal diyorlar
    Davete icabet eden 11 yaşındaki çocuk, Başkan Donald Trump'ın Kongre'deki Birliğin Durumu (SOTU) konuşmasına katıldı.

    Adaşı Meksika sınırına duvar çekmekten ve yasadışı göçü acil ulusal kriz ilan etmekten söz ederken kameralar davetlilere döndü.

    Canlı yayında Joshua Trump'ın mışıl mışıl uyuyan görüntüsü, ekran başındakilerin kalplerini eritti.  Sosyal medya kullanıcıları, hemen ekran görüntüsü çekip altına mesajları döşedi.

    "HAKİMİYET JOSHUA TRUMP'IN" diyenler, "Joshua Trump, direnişe hoşgeldin" diye selam yollayanlar oldu.

    Basına sızan haberlere göre Beyaz Saray'da hazırlanan 'yürütmenin başının günlük programının' yüzde 60'ını kendi keyfine göre geçiren Trump'ın 'yürüttüğü zamana' atıf yapanlar çıktı:

    "Herkesin biraz yürütme zamanına ihtiyacı var."

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    'Trump, günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor'
    OKULA GERİ DÖNDÜĞÜNDE ZORBALIĞA DEVAM ETTİLER

    ​Joshua Trump'ın ailesi, oğullarının Kasım 2016'da ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la aynı soyadını taşıdığı için okul ve sınıf arkadaşları tarafından 'ahmak', 'gerzek' diye aşağılandığını belirtmişti. 

    Bu yüzden 2017'de bir süre okula ara veren ​Joshua Trump, geri döndüğünde gördüğü zorbalıkta hiçbir eksilme olmadı.

    Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi konusunda hükümetin kapalı kaldığı dönemde polemiğe girmekten geri durmadığı Demokrat Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin, 'intikam politikasının terk edilmesi' çağrısı yapan Trump'ı alkışladığı anlardan bir kare de kinaye olarak yorumlandı.
    © REUTERS / Doug Mills
    Trump'ın gecesinde alkışlar Pelosi'ye gitti
    SERVİS DEĞİŞTİRDİ, YİNE OLMADI

    Annesi Megan Trump, tacizci öğrencilerden biraz olsun uzak kalabilmesi için oğlunu başka bir okul servisine yazdırdığını, ama daha ilk seferde şoförün Joshua'yı soyadı nedeniyle sorguladığını anlattı.

    Donald-Melania Trump çifti, SOTU için özel davetiye gönderdikleri 13 kişi arasında Joshua'ya da yer verdi.

    Etiketler:
    zorbalık, soyadı, adaş, Megan Trump, Joshua Trump, Melania Trump, Donald Trump, ABD
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