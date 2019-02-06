Direnişin yeni kahramanı: Adaşı konuşurken uyuyakalan küçük Trump

Soyadının Trump olması yüzünden okulda zorbalığa uğradığı için Donald Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasına davet edilen 11 yaşındaki Joshua, konuşma sırasında uyuyakalınca sosyal medyada kahraman ilan edildi.

ABD'nin Delaware eyaletinde ortaokul öğrencisi Joshua Trump, soyadı yüzünden arkadaşlarının zorbalığa uğradığı için okuldan ayrılmasının üzerine, first lady Melania Trump'tan davet aldı.

Davete icabet eden 11 yaşındaki çocuk, Başkan Donald Trump'ın Kongre'deki Birliğin Durumu (SOTU) konuşmasına katıldı.

Adaşı Meksika sınırına duvar çekmekten ve yasadışı göçü acil ulusal kriz ilan etmekten söz ederken kameralar davetlilere döndü.

Canlı yayında Joshua Trump'ın mışıl mışıl uyuyan görüntüsü, ekran başındakilerin kalplerini eritti. Sosyal medya kullanıcıları, hemen ekran görüntüsü çekip altına mesajları döşedi.

"HAKİMİYET JOSHUA TRUMP'IN" diyenler, "Joshua Trump, direnişe hoşgeldin" diye selam yollayanlar oldu.

JOSHUA TRUMP RULES pic.twitter.com/Opc88adMfB — Josh Weinberg (@josh_weinberg) 6 Şubat 2019

Joshua Trump, welcome to the resistance pic.twitter.com/kOJltEMykV — M (@DJDOGPIC) 6 Şubat 2019

Basına sızan haberlere göre Beyaz Saray'da hazırlanan 'yürütmenin başının günlük programının' yüzde 60'ını kendi keyfine göre geçiren Trump'ın 'yürüttüğü zamana' atıf yapanlar çıktı:

"Herkesin biraz yürütme zamanına ihtiyacı var."

Joshua Trump engaged in a little executive time during #SOTU2019 pic.twitter.com/M0oxlhQOSs — Professor Resistance (@ResistProfessor) 6 Şubat 2019

​Joshua Trump'ın ailesi, oğullarının Kasım 2016'da ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la aynı soyadını taşıdığı için okul ve sınıf arkadaşları tarafından 'ahmak', 'gerzek' diye aşağılandığını belirtmişti.

Bu yüzden 2017'de bir süre okula ara veren ​Joshua Trump, geri döndüğünde gördüğü zorbalıkta hiçbir eksilme olmadı.

© REUTERS / Doug Mills Trump'ın gecesinde alkışlar Pelosi'ye gitti

Annesi Megan Trump, tacizci öğrencilerden biraz olsun uzak kalabilmesi için oğlunu başka bir okul servisine yazdırdığını, ama daha ilk seferde şoförün Joshua'yı soyadı nedeniyle sorguladığını anlattı.

Donald-Melania Trump çifti, SOTU için özel davetiye gönderdikleri 13 kişi arasında Joshua'ya da yer verdi.