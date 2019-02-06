ABD kıtalararası balistik füze denedi

Füze, California'daki Vandenberg üssünden saat 10.01'de (TSİ) fırlatıldı.
Bu, 2019'un ilk denemesi oldu. Minuteman III, geçtiğimiz yıl 3 kez test edilmişti.
Üç kademeli kıtalararası balistik füze Minuteman başlangıçta soğuk savaş sırasında nükleer caydırma amacıyla geliştirilmişti.
Halihazırda Minuteman III, ABD'nin elindeki tek yer üstü kıtalararası balistik füze olarak gösteriliyor. Son verilere göre, ABD ordusunun envanterinde yaklaşık 450 füzenin bulunuyor.
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