ABD'den sınırdışı edilmek istenen rapçi için avukat tutan Jay-Z: Rezilliğin son perdesi

Sınırdışı edilme sürecini engellemek için avukat tutan Jay-Z, sosyal medya hesaplarından 21 Savage'in tutuklanmasının tam bir maskaralık ve rezillik olduğuna dair açıklama yayımladı.
Açıklamada İngiliz rapçinin başarılı bir sanatçı olmasının yanısıra ailesine kavuşmayı hak ettiğinin altını çizdi ki, 21 Savage'in hepsi ABD vatandaşı 3 çocuğu var.
She'yaa Bin Abraham-Joseph (@21savage) is currently 26 years old, an engaged father of 3 children who were born in the U.S.— Team Roc (@teamroc) 6 Şubat 2019
U.K. born Abraham-Joseph has been living in the U.S. since the age of 7. pic.twitter.com/T2sfILYEF3
ABD'li sanatçı, İngiliz rapçinin U tipi vize uzatma başvurusuna 4 yıldır yanıt alamadığını da aktardı.
Jay Z is coming to 21’s defense 💪https://t.co/H4sfbKOzee— Yo Radio (@yoradioapp) 6 Şubat 2019
Avukatlarına göre İngiltere'den ABD'ye 1999 yılında geldiğinde 9 yaşında olan 21 Savage, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından ise 2005 yılında, yani 12 yaşındayken ülkeye girmiş ve süresi dolmuş vizeyle kalmaya devam etmiş kabul ediliyor.
Avukatlarının belgelerinin tam ve tümüyle gerçeli olmadığını kabul ettiği 26 yaşındaki rapçi, "sürelerinin çocukken dolmuş olması onun kusuru değil" savunmasını yapıyor.
Jay-Z'den önce Cardi B, Meek Mill ve Offset gibi sanatçılar da 21 Savage'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.
Jay-Z'nin tuttuğu New York merkezli göç uzmanı Alex Spiro da bundan böyle savunmaya destek verecek.
TMZ'ye konuşan Spiro, 21 Savage'ın suç sicili olduğuna dair ICE'nin iddialarını reddederek "Serbest bırakılana dek durmayacağız" dedi.
Spiro şunları söyledi:
"Burada sözkonusu olan gözaltına alınıp ülkeden atılması gereken mahkum olmuş bir suçlu değildir, uzatma başvurusu dört yıldır muallakta tutulduğundan vizesinin süresi dolmuş bir kişiyle karşı karşıyayız, her bakımdan şahane bir insan, eğlence sektörünün bir mensubu, hakkındaki esrar suçlaması daha sonra kaldırılmış ve dosyası kapatılmış biri…"
Bu haftasonu dağıtılacak 61. Grammy Ödülleri'nde 21 Star'ın eşlik ettiği Post Malone'un müzik listelerinin tepelerine tırmanmış Rockstar şarkısı, yılın en iyi kaydı kategorisinde aday.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)