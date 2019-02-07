‘ABD, tampon bölgeyi Suriye’den çekilmenin ön koşulu olarak görmüyor’

Basın mensuplarına açıklamada bulunan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye, tampon bölge görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceği soruldu.
'TAMPON BÖLGE ABD'NİN ÇIKARLARINA UYGUN'
ABD'li yetkili, Türk meslektaşlarla yapılan görüşmelerde Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili meşru kaygısını göz önüne alan ancak aynı zamanda son yıllarda birlikte savaştığımız partnerlerimizi koruyan tampon bölgenin kurulması için neler yapılabileceği üzerinde durduklarını vurguladı.
Trump'ın ABD'li askerlerin Suriye'den çekileceğini açıklamasıyla birlikte büyük bölümü Kürtlerden oluşan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) zor duruma düşmüştü.
Washington yönetimi, Türkiye'nin Kürt güçlerle çatışmasını önleyecek bir tampon bölge kurulması için Ankara'yla görüşmeler yapıyor.
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