‘ABD, tampon bölgeyi Suriye’den çekilmenin ön koşulu olarak görmüyor’

Washington yönetiminin, Türkiye ile Kürt güçler arasında tampon bölge kurulmasını ABD'li birliklerin Suriye'den çekilmesinin ön koşulu olarak görmediği belirtildi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye, tampon bölge görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceği soruldu.

'TAMPON BÖLGE ABD'NİN ÇIKARLARINA UYGUN'

© AFP 2018 / Delil souleiman DSM: Fransa, İngiltere ve Avustralya’nın güvenli bölge kurmasını istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme konusunda net açıklamalar yaptığını söyleyen yetkili, "Türklerle kısa süre önce yapılan görüşmelerde elde edilen başarıları göz önüne alarak başarısızlık yönünde bir öngörüde bulunmak istemiyoruz. Tampon bölge oluşturmanın ülkemizin çıkarlarına uygun olduğunu düşünerek iyimser kalmak istiyoruz ve bunu başarabiliriz" dedi.

ABD'li yetkili, Türk meslektaşlarla yapılan görüşmelerde Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili meşru kaygısını göz önüne alan ancak aynı zamanda son yıllarda birlikte savaştığımız partnerlerimizi koruyan tampon bölgenin kurulması için neler yapılabileceği üzerinde durduklarını vurguladı.

Trump'ın ABD'li askerlerin Suriye'den çekileceğini açıklamasıyla birlikte büyük bölümü Kürtlerden oluşan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) zor duruma düşmüştü.

Washington yönetimi, Türkiye'nin Kürt güçlerle çatışmasını önleyecek bir tampon bölge kurulması için Ankara'yla görüşmeler yapıyor.