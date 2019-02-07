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16:16 07 Şubat 2019
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    Hillary Clinton

    Hillary Clinton: ABD'nin INF'den çıkma kararı Putin'e hediye

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    ABD
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    Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, son başkanlık seçimlerinde kendisini yenilgiye uğratan Başkan Donald Trump'ın, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkma kararını eleştirerek, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir 'hediye' olduğunu savundu.

    The Hill'de yayınlanan habere göre, Georgetown Üniversitesi Siyasi ve Kamu Hizmetleri Enstitüsü'nde konuşan Clinton, son seçimlerde rakibi olan Trump'ın INF anlaşmasından çekilme kararı sorulunca, ABD Başkanı'nın 'anlaşmayı ihlal etmesinin hesabını Putin'den sormadan' çekilme kararı almasının bir hata olduğunu ifade etti.

    Trump'ın eski rakibi, "Bence bu, Putin'e bir hediye" diye ekledi.

    ​CLINTON: 'ÖNGÖRÜLEMEZLİK ARTAR'

    Kendisi olsa bu duruma daha diplomatik bir yaklaşım geliştireceğini söyleyen Clinton, Trump yönetiminin bu konu üzerine görüşme talep etmek yerine çekilmeye karar verdiğini söyledi ve böylece Rusya'nın ‘bu işe devam edip bu silahlardan daha fazlasını bile üreteceğini' iddia etti.

    ​Clinton, sözlerine şöyle devam etti: "Bu durum öngörülemezliği artırıyor; inanıyorum ki esas tehlike, daha çok füze ve her tür silahın, özellikle de nükleer silahların Avrupa arenasında yaygınlaşması olabilir. (…) Şu anda dünyanın ihtiyacı olan son şey bir nükleer silahlanma yarışı."

    Nükleer silah
    © AFP 2018 /
    ABD'de INF'ye aykırı silahların üretildiği fabrikadan görüntüler
    TRUMP'IN INF'DEN ÇIKMA KARARI

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ABD'nin 2 Şubat'tan itibaren Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'yla (INF) ilgili bütün yükümlülüklerini askıya alacağını açıklamıştı.

    Pompeo, anlaşmada kalma şartını da, Rusya'nın ‘anlaşmayı ihlal eden bütün füzelerini, tesislerini ve onlarla ilgili ekipmanları imha etmesi' olarak ifade etmişti. Ayrıca Rusya'nın INF anlaşmasını kurtarmak için altı ayı olduğunu söylemişti.
    ABD'in iddiasına göre Rusya, 9M729 füzeleriyle (ABD sınıflandırmasında SSC-8) anlaşmayı ihlal ediyor.

    1987'de dönemin Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan arasında imzalanan INF anlaşması, menzili 500 ila 5.500 km arasındaki füzelerin üretilmesini ve konuşlandırılmasını yasaklıyor. ABD, 9M729 tipi füzelerin menzilinin ise 1.000 kilometreyi aştığını iddia ediyor.

    Moskova'nın, bu füzelerin menzilinin anlaşmayla belirlenen şartları aşmadığını açıklamasına ve bütün teknik detayları ortaya koyup füzeyi de sergilemesine rağmen, Washington bunların imha edilmesi talebinde ısrarcı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik /
    Peskov'dan INF'nin yerini alabilecek anlaşmaya ilişkin açıklama: ABD öneri sunmadı, bizim de yeni bir önerimiz olmayacak
    RUSYA: MÜTEKABİLİYET ÖLÇÜLERİNE GÖRE DAVRANACAĞIZ

    Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Pompeo'nun açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı toplantıda, ABD'nin INF'den çekilme kararına karşılık Rusya'nın da aynı şekilde karşılık vereceğini duyurmuştu. Putin, Moskova'nın görüşmelere açık olduğunu vurgularken, bakanlarına bu konuda görüş belirtmeme talimatı vermişti.

    Rusya liderinin açıklamasında, ABD'nin 2014'ten beri Avrupa'da hedef füzeler kullanmasının ve Mk-41 fırlatıcıları yerleştirmesinin, INF'nin açık ihlali olduğunu da vurgulamıştı.
    Putin, Rusya'nın buna rağmen bir silahlanma yarışına girmeyeceğinin de altını çizmişti.

    ABD'NİN VERDİĞİ ‘MÜHLET' 2 ŞUBAT'TA DOLDU

    ABD'nin INF anlaşmasıyla ilgili tavrı, geçtiğimiz aralık ayında Trump tarafından Rusya'ya söz konusu füzeleri imha etmesi için 60 günlük bir mühlet verilmesi üzerine tırmanmıştı. Bu mühlet, 2 Şubat'ta doldu.

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    Etiketler:
    INF Anlaşması, Vladimir Putin, Hillary Clinton, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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