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03:05 08 Şubat 2019
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    Suriye'deki ABD güçleri

    WSJ: ABD nisan sonuna kadar Suriye'den tamamen çıkıyor

    © AP Photo /
    ABD
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    ABD'nin Suriye'deki güçlerinin tamamının nisan sonuna kadar ülkeden çekmeyi planladığı iddia edildi.

    Suriye'deki ABD güçleri
    © AP Photo /
    ‘ABD, pahalı kaya gazlarını Türkiye’yi bypass ederek Avrupa’ya sürmek için Suriye’deki savaşı başlattı’
    Amerikan Wall Street Journal gazetesinin görevdeki ve eski Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) korunması için herhangi bir plan yapılmasını beklemeden nisan ayı sonuna kadar Suriye'den çekilmeyi tamamlaması beklendiği iddia edildi.

    Yetkililerin birkaç gün içinde IŞİD'in elindeki son beldenin de alınması ile ABD'nin Suriye'deki güçlerinin artık tamamen çekilmeye odaklanacağını ifade ettiği belirtildi. Planlarlarda herhangi bir değişiklik olmazsa ABD güçlerinin önemli bir kısmı mart ayında çekilmiş olacağı, geri kalanının ise nisanın sonuna kadar Suriye'den ayrılacağı sürüldü.

    'ABD, DSG'NİN KORUNMASI KONUSUNDA TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER YAPTI'

    Suriye Demokratik Güçleri (DSG) ve ABD birlikleri, Türkiye sınırına yakın devriye geziyor
    © REUTERS / Rodi Said
    ‘ABD, tampon bölgeyi Suriye’den çekilmenin ön koşulu olarak görmüyor’
    ABD'nin DSG korunması konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığının ancak bu konuda yol alınmadığı belirtilen haberde yetkililer, ABD güçlerinin, DSG için herhangi bir koruma planı olmaksızın ülkeden çekileceğine dikkat çekti.

    Pentagon Wall Street Journal'da yer alan iddialara yönelik açıklama yapmaktan kaçınıyor ancak ABD Başkanı Trump, dün IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta içerisinde DEAŞ'ın elindeki topraklarının tamamının alındığını duyurabileceğini ifade etmişti.

    ABD'nin çekilme sürecini yakından takip etmek ve süreci koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında ortak görev gücü kurulmuştu.

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    Etiketler:
    Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Wall Street Journal (WSJ), Donald Trump, Türkiye, Suriye, ABD
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