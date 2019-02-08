Woody Allen'dan Amazon'a 68 milyon dolarlık tazminat davası

Dava dosyasına göre, Amazon ve Allen ilk kez 2016'da, yönetmenin filmlerinin dağıtımının yapılmasını öngören bir anlaşma imzaladı ancak Amazon, geçen haziranda Allen'in bu yıl gösterime girecek 'A Rainy Day in New York' (New York'ta Yağmurlu Bir Gün) filmini dağıtmayacağını belirterek anlaşmayı feshetti.
AMAZON, CİNSEL TECİZ SUÇLAMALARI NEDENİYLE ALLEN İLE ANLAŞMAYI FESHT ETMİŞTİ
Allen'ın Amazon'a fesih nedenini açıklaması için baskı yapması üzerine şirket Allen hakkında, evlatlık kızı Dylan Farrow'un kendisine yönelttiği taciz suçlamalarını hatırlattı. Amazon, 'Allen'e karşı yinelenen suçlamalar, tartışmalı açıklamaları ve büyük yeteneklerin artık kendisiyle çalışmak ya da bağlantılı olmak istememesi' nedeniyle anlaşmayı feshettiğini açıkladı.
ALLEN HAKKINDAKİ CİNSEL TACİZ İDDİALARI
Dylan Farrow, 1992'de ailenin Connecticut'taki evinde Allen'ın kendisine "cinsel saldırıda" bulunduğunu ileri sürmüş ancak ayrıntıya girmemişti. Farrow, Allen'ın başka taciz girişimlerinde de bulunduğunu ve kendisini "sıkça hoşlanmadığı şeyleri yapmaya zorladığını" iddia etmişti.
Dylan Farrow, 2014'te New York Times'a gönderdiği açık mektupta, "üvey babası tarafından yedi yaşındayken taciz edildiğine" ilişkin iddialarda bulunmuş, Allen ise bu suçlamaları reddetmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)