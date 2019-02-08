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12:16 08 Şubat 2019
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    Adem Yılmaz

    ABD, Adem Yılmaz'ı Türkiye'ye iade eden Almanya'ya tepki gösterdi

    © AP Photo /
    ABD
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    ABD, Almanya'nın ‘Sauerland Grubu’ olarak bilinen örgütün üyesi Adem Yılmaz'ı Türkiye'ye iade etmesine tepki gösterdi. ABD, Berlin'in kararından derin hayal kırıklığı duyulduğunu açıkladı.

    Almanya'nın "Sauerland Grubu" olarak bilinen örgütün üyesi Adem Yılmaz'ı Türkiye'ye sınır dışı etmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisini topladı.

    ABD Adalet Bakanı Matthew Whitaker konuya ilişkin yaptığı açıklamada Washington'ın karardan hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

    ​DW Türkçe'nin haberine göre Whitaker, "Almanya'nın, Adem Yılmaz gibi tehlikeli bir teröristi, iki Amerikan askerini öldürmekte rolü nedeniyle ABD'de adaletin karşısına çıkmak üzere sınır dışı etmek yerine Türkiye'ye sınır dışı etmesinden derin hayal kırıklığı duyuyoruz" dedi.

    ABD'nin Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan da IŞİD'le mücadele koalisyonunun toplantısı için ABD'de olan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la bir araya geldi.

    '​BİR KİŞİ İKİ KEZ CEZALANDIRILAMAZ'

    Alman yetkililerse kararın yasalar çerçevesinde aldığına dikkat çekiyor. Frankfurt'taki mahkemenin sözcüsü Gundula Fehns-Boeer, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, bir kişinin iki kez cezalandırılmasının mümkün olmayacağını söyledi. Sözcü sınır dışı etme işleminin ABD'nin cezalandırılmış suçları kapsamayacak şekilde suçlama yöneltmesi durumunda mümkün olabileceğini söyledi.

    ​Hessen Eyaleti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Marcus Gerngross ise Alman yasalarını ihlal eden bir kişinin sınır dışı edilmesinde sıradışı bir durum olmadığını belirtti.

    Almanya, Yılmaz'ın ABD'ye gönderilmesi talebini bir kişinin aynı suçtan iki kez yargılanmasına izin vermeyen Alman yasalarını gerekçe göstererek reddetmişti.

    ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN TEPKİ

    Yılmaz'ın Türkiye'ye sınır dışı edilmesine ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell de tepki gösterdi. Grenell, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, Adem Yılmaz'ın ABD'li askerlerin ölümünden sorumlu olduğunu belirterek, ABD'ye sınır dışı edilmemiş olmasının suçluların iade anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

    ‘YILMAZ'IN TÜRKİYE'DE YARGILANIP YARGILANMAYACAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR'

    Almanya- Türkiye
    © AFP 2018 / PATRIK STOLLARZ
    Türkiye, Almanya'dan 115 iade talebinde bulundu
    Yılmaz hakkında bu hafta içerisinde ABD'de hazırlanan iddianamede terör organizasyonuna yardım etmek ve askeri eğitim sağlamak suçlamaları yer almıştı. Yılmaz hakkında 2015 yılında da Afganistan ve Pakistan sınırındaki ABD güçlerine yönelik bir saldırıyla ilgili soruşturma açılmıştı.

    ‘Sauerland Grubu' olarak bilinen terör hücresinin üyesi Adem Yılmaz, 11 yıllık hapis cezasının ardından bu hafta içerisinde doğduğu ülke olan Türkiye'ye sınır dışı edilmişti.

    40 yaşındaki Yılmaz, 2010 yılında ‘İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla aldığı hapis cezasını kısa süre önce tamamlamıştı. Yılmaz sınırdışı edildiği Türkiye'de terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından sorgulanacak olan Yılmaz'ın Türkiye'de yargılanıp yargılanmayacağı henüz bilinmiyor.

     

    Etiketler:
    IŞİD, Sauerland Grubu, Marcus Gerngross, Gundula Fehns-Boeer, John Sullivan, Matthew Whitaker, Heiko Maas', Adem Yılmaz, Afganistan, Pakistan, Frankfurt, ABD, Türkiye, Almanya
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