Trump'tan Brunson açıklaması: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de 2 yıldan fazla bir süre tutuklu bulunan ve ardından tahliye edilen Rahip Andrew Brunson'la ilgili olarak "'Onu çıkarın, onu bıraksanız iyi olur' dedim ve bıraktılar" ifadelerini kullandı.

ABD'de her yıl düzenlenen 'Ulusal Dua Kahvaltısı'na katılan ABD Başkanı Trump, burada yaptığı 20 dakikalık konuşmasında, kahvaltıda hazır bulunan Rahip Brunson'a da değindi.

Konuşmasında, göreve geldiğinden bu yana ulaşılan başarıları sıralayan Trump, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Andrew Brunson'un tutukluluğu ve tahliyesi süreciyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Yönetimimde aynı zamanda denizaşırı bölgelerde inançları yüzünden hapsedilen Amerikalı rehineler için de savaşıyor. Geçen Ekim ayında, Türkiye ile Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya vardık. Ben göreve gelmeden önce uzun süredir içerideydi. Ben, 'Onu bırakmalısınız, bıraksanız iyi olur' dedim ve onlar da bıraktılar. Bu bir mücizeydi, değil mi?"