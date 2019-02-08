ABD Donanması, İstanbul Boğazı'nı profil fotoğrafı yaptı

ABD Donanması'na ait resmi Twitter hesabının profilinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen ABD savaş gemisinin fotoğrafının kullanılması dikkat çekti.

twitter ABD Donanması Twitter hesabı

19 Ocak 2019'da Karadeniz'e giren USS Donald Cook adlı gemiyi gösteren fotoğraflar aynı gün donanmanın sayfasında yayınlanmıştı.

MT @USNavyEurope: #USSDonaldCook transited the Turkish Straits and entered the Black Sea Jan. 19, 2019 to conduct maritime security operations in support of regional allies and #NavyPartnerships. pic.twitter.com/dHclRss0Op — U.S. Navy (@USNavy) January 19, 2019

​"USS Donald Cook, Türk Boğazlarını çevirdi ve bölgesel müttefikleri ve donanma ortaklarını desteklemek için deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek üzere 19 Ocak 2019'da Karadeniz'e girdi."