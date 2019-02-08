ABD'de Müslüman idam mahkumu tartışma yarattı

Uzun süre önce üç genci öldürmekten idama mahkum edilen 42 yaşındaki Müslüman mahkum Dominique Ray, zehirli iğneyle infazı sırasında cezaevi papazının yanında dua etmesine karşı çıkarak işlem sırasında yanında bir imamın bulunmasını talep etmişti. Ancak Ray'in bu talebi reddedildi.

11. Bölge İstinaf Mahkemesi, Ray'in haklı olduğunu ve idamın ertelenmesi gerektiğini savunsa da ABD Yüksek Mahkemesi infaz kararının uygulanmasına karar verdi.

Ray'in talebinin, infaz odasına sadece cezaevi çalışanlarının girebileceği gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

11. Bölge İstinaf Mahkemesi ise kararında, 'infaz odasında Hristiyan mahkumların ihtiyaçları için papaz bulunduran Alabama eyaletinin, Müslüman ve diğer dinlere mensup kişilere bu ayrıcalığı tanımayı kabul etmeyerek anayasa hükümlerine aykırı hareket etmiş göründüğü' ifadelerini kullanıldı.

Dominique Ray was executed by lethal injection over the murder of a teenager more than two decades agohttps://t.co/BfqSQ9phtn — Yahoo News UK (@YahooNewsUK) February 8, 2019

​İMAM TANIK ODASINA ALINDI

Sonuç olarak, infaz sırasında Ray'in yanında papaz bulundurulmadı.

Bunun yerine İmam Yusef Maisonet, infaz odasının bitişiğinde bulunan camlı tanık odasından dua etti.

Ardından son sözleri sorulan Ray, kelime i şehadet getirdikten sonra infaz edildi.

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Ölüm Cezası Bilgi Merkezi Genel Müdürü Robert Dunham, ABD'nin diğer eyaletlerinde böyle bir uygulama yapılmadığını ve kişinin hangi dine mensupsa ona uygun din adamını yanında bulundurabildiğini söyledi.

Ray'ın avukatlarından Spencer Hahn, Ray'a adil bir uygulama yapılmadığını belirtti ve "Son anlarında kendisine diğerleriyle eşit muamele edilmesini istemişti" dedi.

Dominique Ray, 1995 yılında 15 yaşındaki Tiffany Harville isimli bir çocuğu, daha önceki yıllarda ise yine 15 yaşında iki çocuğu öldürmekten idama mahkum olmuştu.