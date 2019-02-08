Bezos: Trump'a yakın yayıncı, bana şantaj yapmaya çalışıyor

Dünyanın en değerli firması konumundaki Amazon'un kurucusu ve CEO'su olduğu kadar Trump'a muhalif yayın yapan Washington Post'un da sahibi olan Jeff Bezos, metresiyle ilişkisini ortaya çıkarıp 25 yıllık evliliğini bitiren derginin kendisini müstehcen fotoğraflarını yayımlamakla tehdit edip şantaj yaptığını öne sürdü.

© AFP 2018 / JORG CARSTENSEN Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos boşanıyor

Sahibi olduğu Washington Post gazetesiyle ABD Başkanı Donald Trump'a muhalif yayınlar yaparken Trump'ın yakın arkadaşı David Pecker'ın CEO'su olduğu gruba bağlı National Enquirer (NE) dergisinin kapağında evlilikdışı ilişkisini afişe olmuş bulan Bezos, metresiyle mahrem yazışmalarının nasıl ele geçirildiği ve yayımlanmasının arkasında siyasi nedenler olup olmadığına dair özel soruşturma yürütüyor. Dünyanın en zengin adamı, David Pecker'ın yönettiği American Media Inc (AMI) grubunun kendisiyle iletime geçtiğini ve soruşturmayı durdurmazsa müstehcen fotoğraflarını yayımlamakla tehdit ettiğini söyledi.

Sözkonusu edilenin haber sunucusu ve magazin muhabiri sevgilisi Lauren Sanchez'e gönderdiği mahrem fotoğraflar olduğunu belirten Bezos, kendisi ve soruşturmayı yöneten güvenlik danışmanı Gavin de Becker'ın, 'AMI'nın yayınlarının siyasi güçler tarafından etkilendiği ya da siyasi amaçlar güttüğüne dair bilgileri olmadığı, bunu ima etmelerini gerektiren bir temel bulunmadığına' dair kamuoyuna açıklama yapmasının talep edildiğini açıkladı.

De Becker, Daily Beast'e verdiği röportajda, ilişkiyle ilgili yayının siyasi amaçlar güttüğüne dair güçlü ipuçları bulunduğunu, Lauren Sanchez'in erkek kardeşi Michael'ın Trump'ın başdestekçileri arasında yer almanın yanısıra yakın çevresine erişimi bulunduğunu, failin o olabileceğinden şüphelendiklerini söylemişti.

Bezos da Pecker'ın Trump ile işbirliği yaptığını, daha sonra federal savcıların soruşturma açtığı olaylarda en başta para ödemesi yaparak olumsuz yayınları engellemeye çalışan tarafın AMI olduğuna dikkat çekmişti.

Bezos, Pecker ile AMI'nın Suudi kraliyetiyle yakın ilişkilerini de gündeme getirdi. Washington Post gazetesi yazması için köşe açtığı Cemal Kaşıkçı'nın ekimde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan yayınlar yapıyor.

"Hayır, teşekkürler, Sayın Pecker" başlıklı bir yazı yayımlayan Bezos, "Şantaj ve haraça boyun eğmektense, yayımlanmasının yol açacağı kişisel bedel ve utanç tehdidine rağmen bana gönderilenleri aynen basmaya karar verdim" dedi.

https://medium.com/@jeffreypbezos/no-thank-you-mr-pecker-146e3922310f adresinden ulaşılabilecek yazıda AMI'nın kendisine gönderdiği e-postaların kopyalarına yer veren Bezos, şunları söyledi:

"Elbette kişisel fotoğraflarımın yayımlanmasını istemem, ama onların herkesin malumu şantaj, siyasi iltimas, siyasi saldırı ve yolsuzluk pratiğine dahil olacak da değilim. Buna direnmeyi, oyunu tersine çevirmeyi ve altından ne çıkacağını görmeyi tercih ediyorum."