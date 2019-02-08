Senato'nun Trump yönetimine verdiği 'Kaşıkçı süresi' bugün doluyor

ABD Başkanı Trump'a 10 Ekim'de mektup göndererek, Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde açık şekilde ortaya konmasını talep eden Senato, bugün Beyaz Saray'dan yanıt bekliyor.
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Beyaz Saray'ın Senatoya 'sorumluluktan kaçan' bir yanıt göndererek Selman'ı doğrudan işaret etmeyeceği yönündeki beklentinin ağır bastığı ifade edildi.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, 10 Ekim günü Trump'a mektup göndererek, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında 'Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası' kapsamında soruşturma açması talebinde bulunmuştu.
Mektup, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker, komitenin kıdemli üyesi New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, komite üyesi Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ile komiteye bağlı Dışişleri Tahsisatları Alt Komitesi Başkanı Vermont Senatörü Demokrat Patrick Leahy tarafından hazırlanmıştı.
'KARAR VERMENİZİ TALEP EDİYORUZ'
KÜRESEL MAGNİTSKY İNSAN HAKLARI SORUMLULUK YASASI
Magnitsky Yasası, Dışilişkiler Komitesinden talep gelmesi durumunda ABD Başkanı'nın "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yasa dışı infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerini" soruşturma şartı getiriyor.
Yasaya göre, ABD Başkanı'nın, komitenin talebinden itibaren 120 gün içinde söz konusu taleple ilgili bulguları içeren rapor ve varsa insan hakları ihlallerine karışmış yabancı kişi veya kişilere yönelik yaptırım kararını açıklama zorunluluğu bulunuyor.
Bu kapsamda 2012'de ABD'de kabul edilen Magnitsky Yasası, insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilen Rus bürokratların ABD'ye girişinin engellenmesi de dahil bir dizi yaptırım getirmişti.
Kongrenin 2016'da yaptığı düzenlemeyle söz konusu yasa, ABD yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesindeki insan hakları ihlalleri kapsamında ilgili kişi ve kurumlara yaptırım kararı alabilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletilmişti.
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