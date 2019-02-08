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16:52 08 Şubat 2019
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    ABD Senatosu

    Senato'nun Trump yönetimine verdiği 'Kaşıkçı süresi' bugün doluyor

    © AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığını ortaya koyması için ABD Senatosu tarafından verilen 120 günlük süre bugün doluyor.

    Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
    Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olarak Suudi Veliaht Prens'in gösterildiği yasa tasarısı, ABD Senatosu'nda
    Dünya kamuoyunu uzunca süre meşgul eden Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi olayında yeni bir süreç için gözler Beyaz Saray'a çevrildi.

    ABD Başkanı Trump'a 10 Ekim'de mektup göndererek, Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde açık şekilde ortaya konmasını talep eden Senato, bugün Beyaz Saray'dan yanıt bekliyor.

    Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Beyaz Saray'ın Senatoya 'sorumluluktan kaçan' bir yanıt göndererek Selman'ı doğrudan işaret etmeyeceği yönündeki beklentinin ağır bastığı ifade edildi.

    ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, 10 Ekim günü Trump'a mektup göndererek, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında 'Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası' kapsamında soruşturma açması talebinde bulunmuştu.

    Mektup, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker, komitenin kıdemli üyesi New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, komite üyesi Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ile komiteye bağlı Dışişleri Tahsisatları Alt Komitesi Başkanı Vermont Senatörü Demokrat Patrick Leahy tarafından hazırlanmıştı.

    'KARAR VERMENİZİ TALEP EDİYORUZ'

    ABD Senatosu
    © REUTERS / SENATE TV
    Yemen tasarısını onaylayan ABD Senatosu, Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı sorumlu tuttu
    Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul dışında tüm komite üyelerinin imzaladığı mektupta, "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında Sayın Kaşıkçı'ya ilişkin herhangi bir ihlalde rolü olan yabancı kişilere yönelik yaptırım uygulama konusunda karar vermenizi talep ediyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

    KÜRESEL MAGNİTSKY İNSAN HAKLARI SORUMLULUK YASASI

    Magnitsky Yasası, Dışilişkiler Komitesinden talep gelmesi durumunda ABD Başkanı'nın "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yasa dışı infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerini" soruşturma şartı getiriyor.

    Yasaya göre, ABD Başkanı'nın, komitenin talebinden itibaren 120 gün içinde söz konusu taleple ilgili bulguları içeren rapor ve varsa insan hakları ihlallerine karışmış yabancı kişi veya kişilere yönelik yaptırım kararını açıklama zorunluluğu bulunuyor.

    ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikky Haley
    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD'nin BM Temsilcisi Haley: Kaşıkçı cinayetinden tümüyle Suudi Veliaht Prensi sorumludur
    Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitsky'nin, 2009 yılında Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını savunarak sorumlu bürokratların cezalandırılmasını istemişti.

    Bu kapsamda 2012'de ABD'de kabul edilen Magnitsky Yasası, insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilen Rus bürokratların ABD'ye girişinin engellenmesi de dahil bir dizi yaptırım getirmişti.

    Kongrenin 2016'da yaptığı düzenlemeyle söz konusu yasa, ABD yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesindeki insan hakları ihlalleri kapsamında ilgili kişi ve kurumlara yaptırım kararı alabilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletilmişti.

    Etiketler:
    süre, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası, Hermitage Capital Management, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Senatosu, Sergey Magnitsky, Cemal Kaşıkçı, Donald Trump, Rand Paul, Kentucky, Suudi Arabistan, ABD
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