Bitkisel hayattaki kadının doğum yaptığı bakım evi kapanıyor

© REUTERS / Athit Perawongmetha Tecavüze uğrayan 10 yıldır bitkisel hayattaki kadın doğum yaptı

3 yaşında geçirdiği boğulma tehlikesinden sonra yaklaşık 10 yıldır bitkisel hayatta olan ve ismi açıklanmayan bir kadın, tedavi gördüğü Hacienda HealthCare bakımevinde uğradığı tecavüz sonucu hamile kalmış ve 29 Aralık'ta doğum yapmıştı.

Hastane personelinin bitkisel hayattaki kadının hamile olduğunu doğum yapana kadar fark etmediği, bebeğin ise hayatta ve sağlıklı olduğu kaydedilmişti.

Tecavüz zanlısının ise bakımevinde çalışan 36 yaşındaki Nathan Sutherland olduğu açıklanmıştı.

Hacienda HealthCare sexual-assault case: Who is nurse Nathan Sutherland? pic.twitter.com/2uVEbCtXop — LatestNews (@LatestN44395619) January 24, 2019

​Sutherland hakkında dava açılırken, söz konusu bakım evinin ise kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

Alleged 'coma rape' nurse Nathan Sutherland in court: https://t.co/G7ZdOIWMrs via @YouTube — Sun Video (@SunVideo) January 24, 2019

​'DEVAM ETMEYE UYGUN DEĞİL'

© AA / Bitkisel hayattaki kadının doğum yapmasının ardından tecavüz zanlısı erkek hemşire tutuklandı

Hacienda HealthCare 'den yapılan açıklamada "Yüksek seviyede tıbbi bakım gerektiren zihinsel veya gelişimsel engelli bebeklere, çocuklara ve genç yetişkinlere hizmet eden tesis çalışmaya devam etmeye uygun değil" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bakımevinin kapatılmasına 1 Şubat'ta karar verildiği, tedavisi süren hastaların ise başka hastanelere veya bakımevlerine transfer edileceği belirtildi.

Arizona Ekonomi Güvenlik Dairesi'nden yapılan açıklamada ise "Devlet kurumları, bazıları neredeyse tüm yaşamları boyunca bu tesiste bulunan hastalar için faydalı bir sonuca ulaşmak için çabalıyor " denildi ve bakımevini işbirliği yapmaya çağırdı.

Ülkede büyük yankı uyandıran olayın ardından bakımevi de ‘tıbbi olarak savunmasız' hastalarla ilgili güvenlik önlemlerinin arttırıldığını duyurmuştu.

Ayrıca, bakımevinden yapılan açıklamada Sutherland'in işten çıkarıldığı ve 2012'de işe alınmadan önce de geçmişinin kontrol edilmiş olduğu belirtilmişti.