Maduro konuşurken elektrik kesildi, Bolton alay etti

Bolton, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, önce kısa bir süreliğine, ardından tamamen kesilen elektrik nedeniyle konuşmasını yarıda bırakmak zorunda kalan Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu hedef aldı.
© AA / Lokman İlhan
Bolton, "Maduro mafyası için Venezüella'da ‘ışıkları söndürün' dönemi başladı" ifadelerini kullandı.
The lights are going off on the Maduro mafia in Venezuela… https://t.co/SU9QONDY8E— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 9, 2019
Venezüella'daki ekonomik kriz ortamında sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor.
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