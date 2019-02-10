ABD First Lady'sinin yeni kıyafeti Twitter'de alay konusu oldu

Etkinliğe gelenlerle selamlaşmak isteyen Melania Trump, tokalaşmak için giymiş olduğu deri eldivenlerden birini çıkardı. İnternet kullanıcıları, ABD First Lady'sinin ikinci eldivenini çıkarmayıp bir süre tek eldivenle kalmasını tuhaf buldu.

@vogelchrissy, "Hepimiz böylece oturup Melania'nın iki eldiven giyiyormuş gibi mi yapacağız?" diye yazdı.

Are we all just going to sit here and pretend Melania was not wearing only one glove? 🧤 #SOTU pic.twitter.com/mR7dsfcJSk — Chrissy (@vogelchrissy) February 6, 2019

​Yorum yapan bazı kullanıcılarsa Melania'nın dış görünümüyle bir tür sinyal vermek istediğini tahmin etti.

@SheriShannon 27, "Melania, eğer yardım lazımsa iki kez göz kırpın" diye şakalaştı.

Kimi kullanıcılar, ABD First Lady'sini Yıldız Savaşları serisinin karakteri Luke Skywalker'e benzetti.

Who does Melania think she is stealing Luke Skywalker’s one black glove look. 😡😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/OMyTUJgx2v — Smith Lord (@mrnateathon) February 6, 2019

​@kierafitzz adlı kullanıcı, "Melania'nın kıyafeti onun süper cani imajını güçlendirdi" ifadelerini kullandı.

Diğer kullanıcılarsa ABD Başkanı'nın eşinin bu kıyafetiyle şarkıcı Michael Jackson'u andırdığını ifade etti.

Twitter kullanıcıları, Melania ikinci eldivenini çıkardıktan sonra da yorumlara devam etti.

@MollyMoose356, "Nihayet! Melania ikinci eldiveni çıkardı. Bu beni öldürüyordu" diye yazdı.

Critical breaking update: Melania appears to have ditched the single glove. pic.twitter.com/KITvvdMLjk — Judy Kurtz (@JudyKurtz) February 6, 2019

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