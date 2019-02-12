ABD'den Türkiye'ye 'Rus füze savunma sistemlerini almayın' çağrısı

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Washington'un Moskova ile Ankara arasında S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı konusunda yapılan anlaşmadan endişe duyduğunu, bu anlaşmanın ABD'nin Türkiye'ye Amerikan yapımı sistemlerin tedarikini engelleyeceğini belirtti.

ABD'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, telefonda yaptığı basın açıklamasında, Moskova ile Ankara arasında S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı konusunda yapılan anlaşmaya değindi.

Hutchison, "Rus yapımı füze savunma sistemlerinin herhangi bir müttefikimize teslimatı konusunda çok endişeliyiz. Türkiye'yi bu anlaşmayı devam ettirmemeye çağırıyoruz, zira bu durum bizim oraya konuşlandırabileceğimiz savunma sistemlerinin Türkiye'ye tedarik edilmesine olanak bırakmayacak" diye konuştu.

© AFP 2018 / Natalia KOLESNIKOVA Rusya: S-400'ler sonbaharda Türkiye'ye teslim edilecek

ABD'li yetkili, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin, ABD ve müttefiklerinin savunma sistemleri ile ‘her hâlükârda uyumlu olmayacağını' vurguladı.

Hutchison, sözlerine şöyle davam etti:

"Bu çok rahatsız edici. Tüm müttefikler bu konuda endişeli ve hepimiz, Türkiye'nin doğru karar vereceğini umuyoruz."