ABD'den Google ve Apple'a 'Suudi Arabistan' çağrısı: Erkeklerin kadınlara müdahalesini sağlayan uygulamayı kaldırın

© AP Photo / Emrah Gürel İngiliz milletvekillerden Suudi Arabistan'a, kadın hakları aktivistlerine işkence suçlaması

Demokrat Parti Oregon Senatörü Wyden, Google CEO'su Sundar Pichai ve Apple CEO'su Tim Cook'a gönderdiği mektupta, uygulamanın telefonlardan indirilmesini önlemelerini talep etti.

Google Play ve Apple Store'dan indirilerek kullanılabilen ‘Absher' adındaki uygulama, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı genel servisleri ve e- devlet sitesindekine benzer hizmetleri kapsıyor.

"Absher has been designed & developed with special consideration to security & privacy of user's data & communication. So, you can safely browse your profile or your family members, or labors working for you." More than a million downloads on @GooglePlay pic.twitter.com/pdKyU2WWtO — Lindsey Barrett (@LAM_Barrett) February 11, 2019

​Suudi Arabistan vatandaşları bu portal aracılığıyla pasaport başvurusu, doğum sertifikası ve araç kaydı yaptırabiliyor. Ancak insan hakları savunucularına göre bu uygulama, Suudi Arabistan'daki kadınların erkeklerin izninde ve kontrolünde seyahat etmelerine de olanak sağlıyor.

Cbs.com haber sitesinin aktardığına göre, ‘Absher' uygulaması aracılığıyla erkekler, kadın akrabalarına ülkeden ayrılma veya ayrılmama konusunda sınırlama getirebiliyor. Ayrıca erkekler, kadınların seyahat tarihlerini ve yerlerini sınırlayabiliyor.