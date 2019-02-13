Pompeo: Rusya, NATO'yu dağıtmak istiyor

© REUTERS / Tamas Kaszas Pompeo: Rusya, bazı NATO ülkelerinin arasını açmaya çalışıyor

ABD'nin Polonya ile ortak düzenleyeceği Ortadoğu Zirvesi için Varşova'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bemovo kentinde görev yapan ABD'li askerlerin bulunduğu birliği ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada 'Rus tehdidi'nden söz eden Pompeo, "Devir değişti. Bir zamanlar SSCB'nin saldırganlığından korkuyorduk, bugünse komutanlarımız Rusya'nın saldırganlığına odaklanış durumda. Vladimir Putin, birliğimizi dağıtmayı planlıyor. Bu nedenle NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığımızı artırdık" ifadelerini kullandı.

Pompeo, NATO içindeki aktif katılımı için Polonya yönetimine teşekkür etti.