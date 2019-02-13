'ABD Kongresi, Venezüella'ya askeri müdahaleyi desteklemiyor'

Engel Kongre'de yaptığı konuşmada "ABD askeri müdahalesi bir seçenek değildir. Kongre, ABD ordusunun tüm dünyada ne zaman, nerede ve nasıl kullanılacağına karar verir ve Kongre, Venezüella'ya askeri müdahaleyi desteklemeyecektir" dedi.

TRUMP, ASKERİ MÜDAHALE MESAJI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta CBS News kanalına verdiği röportaj sırasında kendisine sorulan, "Sizi Venezüella'da Amerikan askerlerini kullanmak zorunda bırakacak olan şey ne? Ulusal güvenlik çıkarı nedir?" sorusuna "Bunu konuşmak istemiyorum. Fakat bu şüphesiz seçeneklerden biri" yanıtını vermişti.

Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Venezüella ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.