İlhan Omar'dan kendisine istifa çağrısı yapan Trump'a: Sen ne zaman öğreneceksin?

ABD Kongresi'nin Müslüman üyesi İlhan Omar, anti-semitizm tartışmaları nedeniyle kendisine istifa çağrısı yapan ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.

Omar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a, "Tüm hayatın boyunca, Yahudilere, Müslümanlara, yerlilere, göçmenlere, siyahi insanlara ve dahasına nefret ticareti yaptınız. Ben, sözlerimin etkilediği insanlardan öğrendim. Sen ne zaman öğreneceksin?" yanıtını verdi.

Hi @realDonaldTrump-



You have trafficked in hate your whole life—against Jews, Muslims, Indigenous, immigrants, black people and more. I learned from people impacted by my words. When will you? https://t.co/EqqTyjkiNE — Ilhan Omar (@IlhanMN) 13 Şubat 2019

Trump, dün Beyaz Saray'daki kabine toplantısında son günlerde anti-semitizm tartışmalarında hedef alınan Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'ın Kongreden ya da görev yaptığı komiteden istifa etmesi gerektiğini savunmuştu.

Omar'ın özrünün yeterli olmadığını söyleyen Trump, "Bence kendisi ya Kongreden ya da kesinlikle Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki görevinden istifa etmelidir. Anti-semitizmin ABD Kongresinde yeri yok." değerlendirmesini yapmıştı.