ABD temsilcisinden Venezüella ordusuna Guaido’ya destek çağrısı

Abrams, Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında, "Silahlı Kuvvetlerin Venezüella halkını destekleme ve meşruiyetini geri alma zamanı gelmiştir" diyerek, orduyu, "Muhalefet iktidara geldiğinde kimlerin halkı destekleyeceğini unutmayacak" sözleriyle uyardı.

Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı olan Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve ABD ile bazı ülkeler tarafından tanınmıştı. Rusya ve Çin ülkenin meşru devlet başkanı olan Maduro'yu desteklediklerini belirtmişti. Venezüella ordusu da Maduro'yu desteklediğini açıklamıştı.