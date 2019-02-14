ABD'den İran'a yeni yaptırım: Bu kez hedefte 'düşünürler ve sanatçılar' var

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 'Bağımsız Düşünürler ve Sanatçılar Enstitüsü' adlı sivil toplum kuruluşunun ve kuruluşla ilişkili 4 kişinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

© REUTERS / Toby Melville AB'den İran'a yaptırım kararı

OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran merkezli New Horizons (Yeni Ufuklar) olarak da bilinen 'Bağımsız Düşünürler ve Sanatçılar Enstitüsü' adlı sivil toplum kuruluşunun ve onunla ilişkili 4 kişinin 'İran Devrim Muhafızlarının istihdam ve istihbarat toplama çalışmalarına destek vermek amacıyla' uluslararası konferanslar düzenlediği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yine İran merkezli Net Peygard Samavat Şirketi ve bu şirketle ilişkili 6 kişinin de ABD istihbaratı ve ordusunun eski ve mevcut çalışanlarına yönelik siber saldırı faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle söz konusu yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptırımlarla ilgili, "Hazine, kötü niyetli İran siber aktörlerine ve yurt içi ve yurt dışındaki Amerikalıları hedef alan gizli operasyonlarına, İran rejiminin siber saldırılarına karşı koyma çabamızın parçası olarak harekete geçti" ifadesini kullandı.