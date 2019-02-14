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10:50 14 Şubat 2019
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    Ilhan Omar

    ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Omar'dan Venezüella Özel Temsilcisi'ne tepki

    © REUTERS / Brian Snyder
    ABD
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    ABD Kongresi'nin başörtülü ilk Müslüman üyesi İlhan Omar, geçmiş dönemlerde Güney Amerika ülkelerinde yaşanan iç savaşlarda payı olduğu gerekçesiyle ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile tartıştı.

    Temsilciler Meclisi Üyesi Omar, Kongre'de Venezüella'daki son gelişmelerin tartışıldığı oturumda tanık olarak dinlenen Venezüella Özel Temsilcisi Abrams'ı eleştirdi.

    ​Omar, ABD'nin dış politikasında savaş yanlısı tutumuyla tanınan Abrams'ı Güney Amerika ülkelerinde aşırı sağ hükümetleri desteklemek ve söz konusu ülkelerde çıkan iç savaşlarda rol almakla suçladı.

    Rep.-elect Ilhan Omar, D-Minn., joins House Democratic Leader Nancy Pelosi of California and newly-elected members at a news conference to discuss their priorities when they assume the majority in the 116th Congress in January, at the Capitol in Washington, Friday, Nov. 30, 2018
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    Abrams'ın eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde 1991'de Nikaragua'daki isyancıları finanse etmek için ambargo altındaki İran'a silah satılmasındaki rolünü de hatırlatan Omar, Abrams'ın özellikle Soğuk Savaş sürecindeki savaş yanlısı politikalarını ve konuya ilişkin Kongreye yalan söylemesini eleştirdi.

    Omar, Abrams'ın tutumuna ve hakkındaki suçlamalara atıfta bulunarak, "Bu komite üyelerinin ya da Amerikan halkının (Abrams'ın) burada verdiği tanıklığa nasıl güveneceğini anlamıyorum" ifadesini kullandı.

    Ayrıca Omar, Abrams'ın Reagan hükümetinin 1979 ve 1992 yıllarında El Salvador'da solcu hükümete karşı aşırı sağcı askeri yönetimi destekleyerek 75 bin insanın öldüğü iç savaşı ‘olağanüstü başarı' olarak tanımlamasına sert tepki gösterdi.

    Omar'ın, "Bizim gözetimimiz altında gerçekleşen katliamı 'olağanüstü başarı' olarak görüyor musun? Evet ya da hayır" şeklindeki sorusuna sert tepki gösteren Abrams ise Omar'ın kendisine "kişisel olarak saldırdığını ve sorusunun iğrenç olduğunu" ileri sürdü.

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    Etiketler:
    iç savaş, ABD Kongresi, Ronald Reagan, İlhan Omar, Elliott Abrams, El Salvador, İran, Venezüella, Güney Amerika, ABD
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