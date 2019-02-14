'Trump Beyaz Saray'a 50 bin dolarlık golf simülatörü aldı'

Yeni sistemin eski ABD Başkanı Barack Obama'nın daha az sofistike olan simülatörünün yerine kurulduğu belirtilirken, Trump'ın aygıtın ve kurulumunun parasını kendi cebinden ödediği bilgisi verildi. WP'ye göre Trump, henüz simülatörü kullanmadı.
President Trump installed a room-sized golf simulator at the White House, which allows him to play virtual rounds by hitting a ball into a large video screen.— The Washington Post (@washingtonpost) February 13, 2019
It was put in his personal quarters but sits unused, a White House official said. https://t.co/y6XXSF67jv
Trump, seçim kampanyası döneminde sık sık Obama'nın görev döneminde çok fazla gol oynadığından şikayet ediyordu.
SB Nation'a göre Trump, 2012'den 2016'ya kadar sosyal medya platformu Twitter üzerinden Obama'nın golf hobisi hakkında 27 paylaşımda bulundu.
Diğer yandan 2019 yılı Trump'ın golf hobisi için yavaş bir başlangıç yaptı. ABD'de 34 gündür hükümet kapalıyken, bu süreçte Trump'ın hiç golf oynamadığı belirtiliyor.
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