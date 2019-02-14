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16:14 14 Şubat 2019
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    21 Savage

    ABD'de gözaltına alınan İngiliz rapçi serbest bırakıldı

    © AFP 2018 / Roy Rochlin
    ABD
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    ABD'de göçmenlik bürosu tarafından geçen haftalarda gözaltına alınan '21 Savage' rumuzlu İngiliz rapçinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

    21 Savage
    Twitter
    İngiliz rapçi, ABD'de göçmenlik bürosu tarafından gözaltına alındı
    Gerçek ismi Shayaa Bin Abraham-Joseph olan İngiliz rap müzisyeninin avukatı Charles Kuck, CNN'e yaptığı açıklamada, müzisyenin serbest bırakıldığını söyledi. Avukatlarından gelen bir fotoğraf müzisyenin ve annesinin özel bir uçağa bindiğini gösterdi.

    21 Savage, 3 Şubat'ta İngiltere'de doğduğunu ve yasadışı olarak ABD'de bulunduğunu söylemesinin ardından göçmenlik bürosu tarafından gözaltına alınmıştı.

    Grammy adayı rap müzisyeninin gözaltına alınması, hayranlarını şoke etti. Bu olay, özellikle ABD Başkanı Trump döneminde kayıt dışı göçmenlerin durumu hakkındaki farkındalığı artırdı.

    Sanatçının yakınları ve destekçileri daha sonra sosyal medya üzerinden "#Free21Savage" başlıklı bir etiket ve imza kampanyası başlattı.

    ​Abraham-Joseph, ABD'li rap müzik sanatçısı Post Malone ile kaydettikleri "Rockstar" adlı single ile gelecek hafta yapılacak 61. Grammy Ödülleri'nde "Yılın Albümü" ve "Yılın Rap Performansı" kategorilerinde ödüle aday olmuştu.

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    © REUTERS / Mike Segar
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    AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

    Müzisyenin avukatları Kuck, Dina LaPolt ve Alex Spiro, salı günü sanatçı adına açıklama yaptı. Açıklamada, "21 Savage bizden hayranlarına ve destekçilerine özel bir mesaj yollamamızı istedi. Grammy ödüllerinde bulunmazken ruhunun orada olduğunu, dünyanın dört bir yanından gelen destek için minnettar olduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.

    Ayrıca LaPolt, "Bay Abraham-Joseph, bu ülkedeki gençlerin, özellikle Atlanta, Georgia'daki gençlerin rol modeliydi ve yoksul gençlere yönelik öğrenim programlarında aktif olarak yer alıyor" dedi.

    ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) Sözcüsü Bryan Cox, geçen haftalarda 21 Savage'ın Atlanta şehrinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını, sanatçının vize süresinin dolduğunu ve 2005'te ülkeye yasal yollardan giren sanatçının 2014'te uyuşturucu suçundan sabıkası olduğunu söylemişti.

    Etiketler:
    açıklama, rap, göçmenler, kampanya, gözaltı, Grammy Müzik Ödülleri, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE), Shayaa Bin Abraham-Joseph, 21 Savage, Donald Trump, İngiltere, ABD
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