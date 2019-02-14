ABD'de gözaltına alınan İngiliz rapçi serbest bırakıldı

21 Savage, 3 Şubat'ta İngiltere'de doğduğunu ve yasadışı olarak ABD'de bulunduğunu söylemesinin ardından göçmenlik bürosu tarafından gözaltına alınmıştı.
Grammy adayı rap müzisyeninin gözaltına alınması, hayranlarını şoke etti. Bu olay, özellikle ABD Başkanı Trump döneminde kayıt dışı göçmenlerin durumu hakkındaki farkındalığı artırdı.
Sanatçının yakınları ve destekçileri daha sonra sosyal medya üzerinden "#Free21Savage" başlıklı bir etiket ve imza kampanyası başlattı.
. @KendrickLamar, @SZA, @DJKhaled, @JColeNC, and others share the #21Ways undocumented people can face deportation in America, in solidarity with 21 Savage and others detained by ICE https://t.co/tB8D9GQ2ed pic.twitter.com/SD7xryYjuK— Mic (@mic) February 12, 2019
Abraham-Joseph, ABD'li rap müzik sanatçısı Post Malone ile kaydettikleri "Rockstar" adlı single ile gelecek hafta yapılacak 61. Grammy Ödülleri'nde "Yılın Albümü" ve "Yılın Rap Performansı" kategorilerinde ödüle aday olmuştu.
Müzisyenin avukatları Kuck, Dina LaPolt ve Alex Spiro, salı günü sanatçı adına açıklama yaptı. Açıklamada, "21 Savage bizden hayranlarına ve destekçilerine özel bir mesaj yollamamızı istedi. Grammy ödüllerinde bulunmazken ruhunun orada olduğunu, dünyanın dört bir yanından gelen destek için minnettar olduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.
Ayrıca LaPolt, "Bay Abraham-Joseph, bu ülkedeki gençlerin, özellikle Atlanta, Georgia'daki gençlerin rol modeliydi ve yoksul gençlere yönelik öğrenim programlarında aktif olarak yer alıyor" dedi.
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) Sözcüsü Bryan Cox, geçen haftalarda 21 Savage'ın Atlanta şehrinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını, sanatçının vize süresinin dolduğunu ve 2005'te ülkeye yasal yollardan giren sanatçının 2014'te uyuşturucu suçundan sabıkası olduğunu söylemişti.
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