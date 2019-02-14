Trump, ulusal acil durum ilan edecek

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan McConnell, "Başkan Trump yasayı onaylamaya hazırlanıyor ve aynı zamanda ulusal acil durum deklarasyonunu da yürürlüğe sokacak" ifadelerini kullandı.

Ulusal acil durum ilan edilmesini destekleyeceğini belirten McConnell, "Kongre üyelerine şunu söylemek istiyorum, Başkan yasayı imzalayacak. Kısa süre içerisinde bunu oyluyor olacağız" dedi.

Bir Beyaz Saray sözcüsü de McConnell'in açıklamasının ardından Trump'ın hükümet bütçe yasasının Kongre'den geçmesi durumunda imzalayacağını ve Meksika sınırında 'insani ve ulusal güvenlik krizini durdurmak için' ulusal acil durum ilan edeceğini doğruladı.