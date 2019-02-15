Her 4 ABD'li seçmenden biri 'Trump'ı Tanrı seçtirdi' diyor

ABD halkının, "Tanrı, Donald Trump'ın başkan olmasını istedi" diyen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'ı bir ölçüde desteklediği ortaya çıktı. Yapılan bir araştırmaya göre her 4 ABD'li seçmenden biri böyle düşünüyor.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News tarafından 10-12 Şubat tarihleri arasında 1004 kişiyle telefon üzerinden yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 25'i Trump'ın 2016 yılındaki seçimi kazanmasını ‘Tanrı'nın isteğine' bağlıyor.

Katılımcıların yüzde 62'si bu fikre karşı çıkarken, yüzde 14 ise emin olmadığını olduğunu söylüyor. Anket yüzde 3 hata payı öngörüyor.

.@PressSec recently said God wanted Trump to be President.



New (FOX NEWS) Poll says most AMERICANS disagree



YES: 25%

NO: 62%https://t.co/9COvlEnCW7 pic.twitter.com/hyyE0q8xWh — Jesse Ferguson (@JesseFFerguson) 14 Şubat 2019

EVANJELİKLER AĞIRLIKTA

Seçimde ‘ilahi etki olduğunu' söyleyen seçmenlerin de yüzde 55'ini beyaz Evanjelikler olurken, bu oran Protestanlar ve Katolikler arasında sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 20'lere düşüyor.

Benzer şekilde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar kıyaslandığında, yüzde 45'e yüzde 9 oranıyla açık ara Cumhuriyetçiler, "Tanrı, Trump'ın seçilmesini istedi" diyor. Cumhuriyetçilerin yüzde 37'si, Demokratların ise yüzde 84'ü bu fikri reddediyor. Bağımsızlarda ise her 100 kişiden 65'i bu fikre karşı.

CLINTON YANLILARI MUHALİF

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Trump yanlıları seçimdeki rakibi Hillary Clinton'a oy veren kesimden altı kat fazla ‘Tanrı'nın ABD seçimini etkileyeceği' fikrini savunuyor. Clinton'a oy verenler arasında bu fikri savunanların oranı sadece yüzde 8.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Ocak ayında Hristiyan Yayın Network'ünde (CBN) katıldığı programda, "Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi, orada olmasının sebebi budur" demişti. Sözleri ABD kamuoyunda alaya alınmıştı.