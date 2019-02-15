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11:31 15 Şubat 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump 'Birliğin Durumu' konuşmasını noktaladığında, arkasında duran Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin alkışı ve tebessümü

    Pelosi’den Trump’a: Olağanüstü hal ilanı kanunsuz bir eylem

    © AFP 2018 / Doug Mills
    ABD
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    ABD Başkanı Trump'ın, Meksika sınırı boyunca vaat ettiği duvar inşaatına para aktarmak ve Kongre'nin fon ayırmadığı projeler için olağanüstü hal ilan etme yetkisini kullanmayı planlaması ülkede tartışma başlattı.

    Trump G7 zirvesine katılmak üzere Kanada'ya uçmak için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuştu.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika sınırı boyunca vaat ettiği duvar inşaatına para aktarmak ve kongrenin fon ayırmadığı projeler için olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi planlaması ülkede tartışmaya sebep oldu.

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi gazetecilere verdiği demeçte, "Amerikan halkının seçtiği temsilcilerini etkisiz ve pahalı duvarın parasını ödemeye ikna edemedi, olağanüstü hal ilan edilmesi normal değil, kanunsuz bir eylemdir" açıklamasını yaptı.

    Demokrat Partili Pelosi, Devlet Başkanlığı gücünü ağır bir şekilde kötüye kullanan Donald Trump'ın sözünden vazgeçmesinin 'çaresiz bir girişim' olduğunu söyledi. Pelosi, "Trump, Meksika'yı ve Amerikan halkının seçtiği temsilcileri, etkisiz ve pahalı duvarın parasını ödemeye ikna edemedi. Bu yüzden şu anda Kongrede vergi mükelleflerine daha fazla yük olmak için çaresizlik içinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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    © REUTERS / National Weather Service National Hurricane Center
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    ÖNCEKİ BAŞKANLAR ULUSLARARASI KRİZLER İÇİN OHAL İLAN ETMİŞTİ

    ABD'de afet, yangın, hortum gibi zor durumlarda Federal Hükümet, eyaletlerle ilgili OHAL kararları alabiliyor. Eski Başkanlar Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush birçok konuda OHAL ilan etmişti.

    Obama, Bush ve Clinton tarafından, yurt dışında ortaya çıkan siyasi krizler, terör olayları ve ülke güvenliği için OHAL ilanı yapılmıştı. Obama, OHAL yetkilerini Ukrayna, Burundi, Venezuela, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Yemen ve Libya'da yaşanan siyasi krizleri engellemeye yönelik kullanmasının yanı sıra, milli güvenliğe zarar verecek örgütleri cezalandırmak için de kullanmıştı.

    George W. Bush ve Bill Clinton ise, bu yetkileri daha çok dış politikadaki krizlere odaklı kullanmıştı. Clinton, 1999 yılında Taliban ile olan ilişkileri yasaklamak ve askeri müdahaleyi genişletmek için OHAL yetkilerini kullanırken, George W. Bush ise, ABD'ye yönelik yapılan 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından sonra ülkenin ulusal güvenliği için OHAL ilan ederek, Irak'a, yönelik işgali başlatmıştı.
    Trump'ın 2016 seçim kampanyasında en büyük seçim vaadi olarak kullandığı Meksika sınırı duvarı için gerekli olan finansman için OHAL ilan edip, Kongre'yi baypas ederek, Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılaması bekleniyor.

    Etiketler:
    başkan, karar, Acil durum, tartışma, OHAL, ABD Savunma Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi, Taliban, Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, Nancy Pelosi, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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