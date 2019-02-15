ABD'den Türkiye'nin Uygur açıklamasına destek

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesine katılıyor." sözleri yer alırken, Türkiye'nin konuya ilişkin açıklamasındaki "Keyfi tutuklamalara maruz kalan bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde işkence ve siyasi beyin yıkamaya maruz bırakıldıkları artık bir sır değildir" ifadelerine yer verildi.
#ABD, @MFATurkey'nin değerlendirmesine katılıyor: "Keyfi tutuklamalara maruz kalan bir milyondan fazla #Uygur Türkünün toplama kamplarında ve hapishanelerde işkence ve siyasi beyin yıkamaya maruz bırakıldıkları artık bir sır değildir." https://t.co/EQtpwlCFP4 via @shareamerica pic.twitter.com/Sej3r1wuCG— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 15 Şubat 2019
TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Uygur Türkleri'ne dönük keyfi tutuklamalar, bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde alıkonulması gibi eylemlerin hiçbir şekilde meşru bulunmayacağını söylüyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.
ÇİN'İN YANITI
Çin ise, 'toplama kampları' şeklinde adlandırılan yerlerin 'mesleki eğitim merkezi' olduğunu ve buralarda bulunan kişileri 'aşırıcı fikirlerden arındırarak topluma kazandırmayı' hedeflediğini açıkladı.
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