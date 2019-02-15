ABD'den Türkiye'nin Uygur açıklamasına destek

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesine katılıyor." sözleri yer alırken, Türkiye'nin konuya ilişkin açıklamasındaki "Keyfi tutuklamalara maruz kalan bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde işkence ve siyasi beyin yıkamaya maruz bırakıldıkları artık bir sır değildir" ifadelerine yer verildi.

#ABD, @MFATurkey'nin değerlendirmesine katılıyor: "Keyfi tutuklamalara maruz kalan bir milyondan fazla #Uygur Türkünün toplama kamplarında ve hapishanelerde işkence ve siyasi beyin yıkamaya maruz bırakıldıkları artık bir sır değildir." https://t.co/EQtpwlCFP4 via @shareamerica pic.twitter.com/Sej3r1wuCG — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 15 Şubat 2019

TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASI

© AP Photo / Ng Han Guan Çin Dışişleri Sözcüsü: Türkiye'nin saçma yalanlara dayanarak Çin'i suçlaması çok yanlış ve aşırı sorumsuzca

Dışişleri Bakanlığı, Çin makamlarının Uygur Türkleri'ne yönelik sistematik asimilasyon politikasının insanlık adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtmişti. Çin makamlarını, toplama kamplarını kapatmaya davet eden Bakanlık, "Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Uygur Türkleri'ne dönük keyfi tutuklamalar, bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde alıkonulması gibi eylemlerin hiçbir şekilde meşru bulunmayacağını söylüyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

ÇİN'İN YANITI

Çin ise, 'toplama kampları' şeklinde adlandırılan yerlerin 'mesleki eğitim merkezi' olduğunu ve buralarda bulunan kişileri 'aşırıcı fikirlerden arındırarak topluma kazandırmayı' hedeflediğini açıkladı.