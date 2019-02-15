Trump resmen obez

ABD Başkanı'nın yıllık sağlık taramasından geçirilen Donald Trump'ın geçen yıla göre kilo aldığı ve artık klinik olarak obez kategorisine girdiği saptandı.

© REUTERS / Carlos Barria Beyaz Saray doktoru Jackson: Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim

Beyaz Saray'ın açıkladığı son çek-up sonuçlarına göre Donald Trump geçen yıla göre 1.8 kilo aldı.

190 metre boyundaki Başkan artık tartıda 110 kilo çekiyor.

Vücut kütle endeksi de 30.4'e yükseldi. 30'dan yukarısı obez sayılıyor.

Klinik olarak obez kategorisine girmiş bulunan Trump'ın buna rağmen sağlığının iyi olduğu ve kolestrolünün düştüğü belirtildi.

Doktoru Sean Conley "Başkan'ın genel sağlığının çok iyi durumda olduğunu teşhis ettim" dedi.

72 yaşındaki Trump'ın fast food tutkusu dillere destan.

Golften başka spor yaptığı da görülmüş değil.

Ancak ağzına içki ve sigara koymamasıyla da tanınıyor.

Kalbi dakikada 70 kez atan Trump'ın tansiyonu da normal.

Trump'ın kullandığı iyi kolestrolü yükseltirken kötü kolestrolü düşüren rosuvastatin adlı ilacın dozunu artırdığını belirten Dr. Conley, son bir yılda Trump'ın hem hem de kötü kolestrol sayımının düştüğünü aktardı.

4 saatlik çek-up sırasında ABD Başkanı'na grip ve zona aşısı da yapıldı.

Trump'ın akıl sağlığıyla ilgili spekülasyonlar bitmek bilmediğinden geçen yılki taramada ABD Başkanı kendisine bilişsel test uygulanmasını talep etmişti.

O dönemdeki doktoru Ronny Jackson, Trump'ın bilişsel testte 30'da 30 yaptığını, kusursuz performans sergilediğini açıklamıştı.