WP: ABD, Avrupalı müttefikleriyle Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge kurmayı planlıyor

Washington Post (WP) gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), henüz hiçbir ülke birlik göndermeyi önermese de, Suriye'nin kuzeydoğusunda tampon bölge kurma planları üzerinde çalışmaya başladı.

Plana göre Avrupalı ülkelerin 1500 asker göndereceğini belirten kaynaklar, bunun gerçekleşmesi halinde Trump'ın 200 ABD askerini bu bölgede bırakmak istediğini söyledi.

'İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA'NIN YER ALMASI BEKLENİYOR'

Haberde, "ABD'li birlik, keşif, komuta ve idare konularında yardım sunacak. Şu an için NATO bayrağı altında yeni bir misyonun kurulup kurulmayacağı belli değil ancak İttifak içinden İngiltere, Fransa ve Almanya'nın tampon bölgede yer alması bekleniyor" dendi.

WP, ABD'li Senatör Lindsey Graham'in Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı söz konusu planla ilgili açıklamasını da aktardı.

Buna göre Graham, "Başkan Trump sizden yardım talep ettiğinde, 'evet' diyeceğinizi umuyorum. Planı Trump'la konuştum. ABD'li yetkililer konferans sırasında Avrupalı müttefiklerini plana dahil olmaya çağıracak" dedi.

Eğer bir eylem planları olmazsa, Türkiye'nin Suriye'ye gireceğini ve YPG'ye karşı operasyon düzenleyeceğini kaydeden Graham, Batı'nın Suriye'de büyük bir iş çıkaran Kürt güçleri korumaktan sorumlu olduğunun altını çizdi.